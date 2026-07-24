ادعای نیویورک تایمز: ایران پیشنهاد آتشبس ترامپ را رد کرد
به گزارش تابناک به نقل از المیادین، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد که ایران پیشنهاد آتشبس ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که از سوی نخستوزیر عراق به تهران منتقل شده بود، رد کرده است.
مقامهای رسمی ایران و آمریکا هنوز به این ادعای نیویورک تایمز واکنشی نشان ندادهاند، اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه دیدار با علی الزیدی نخست وزیر عراق طی سخنانی با بیان اینکه مشکل ما با آمریکا بر سر میانجی نیست تأکید کرد که مشکل نوع رویکرد آمریکاست که رویکرد غیرمنطقی، زیاده خواهانه و سلطهطلبانه این کشور است که با برخورد مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.
عراقچی تاکید کرد: تا زمانی که درک نکنند هیچ راهی جز احترام به ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود ندارد، طبیعتاً زمینهای برای حرکت در این مسیر نیز فراهم نخواهد شد. این موضوع هم نیازی به پیغام و پسغام ندارد؛ کافی است در سیاستهای خود تجدیدنظر کنند.