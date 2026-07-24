انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
حوالی ساعت 2:20 بامداد، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف شهر اهواز به گوش رسید.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۳۰| |
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به گزارش تابناک، براساس مشاهدات میدانی و گزارشهای اولیه، حوالی ساعت 2:20 بامداد، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف شهر اهواز به گوش رسید.
صدای انفجارها در نقاط مختلف شهر شنیده شده و براساس آخرین گزارشها این انفجارها همچنان ادامه دارد.
صدای انفجارها در نقاط مختلف شهر شنیده شده و براساس آخرین گزارشها این انفجارها همچنان ادامه دارد.
ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نیز اعلام کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط ارتش تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.
همچنین سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) در پیامی اعلام کرد: نیروهای آمریکایی از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت شرق آمریکا، دور تازهای از حملات به اهداف نظامی در ایران را آغاز کردهاند.
سنتکام مدعی شد این حملات برای سیزدهمین شب متوالی ادامه یافته و با هدف آنچه «پاسخگو کردن ایران» و کاهش توان تهدیدآفرینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی تجاری عنوان شده، انجام میشود.
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