انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران

حوالی ساعت 2:20 بامداد، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف شهر اهواز به گوش رسید.

به گزارش تابناک، براساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های اولیه، حوالی ساعت 2:20 بامداد، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف شهر اهواز به گوش رسید.

صدای انفجارها در نقاط مختلف شهر شنیده شده و براساس آخرین گزارشها این انفجارها همچنان ادامه دارد.

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نیز اعلام کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط ارتش تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.