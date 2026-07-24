صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران

حوالی ساعت 2:20 بامداد، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف شهر اهواز به گوش رسید.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۳۰
| |
21954 بازدید
جنگ
به گزارش تابناک، براساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های اولیه، حوالی ساعت 2:20 بامداد، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف شهر اهواز به گوش رسید.
صدای انفجارها در نقاط مختلف شهر شنیده شده و براساس آخرین گزارشها این انفجارها همچنان ادامه دارد.
 
ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نیز اعلام کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط ارتش تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

همچنین سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) در پیامی اعلام کرد: نیروهای آمریکایی از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت شرق آمریکا، دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را آغاز کرده‌اند.

سنتکام مدعی شد این حملات برای سیزدهمین شب متوالی ادامه یافته و با هدف آنچه «پاسخگو کردن ایران» و کاهش توان تهدیدآفرینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی تجاری عنوان شده، انجام می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله آمریکا به ایران تجاوز آمریکا به ایران حمله نظامی آمریکا ارتش تروریستی آمریکا
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
آخرین اخبار
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
حمله وحشیانه به شلمچه خللی در حرکت زائران ایجاد نکرد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ocY
tabnak.ir/005ocY