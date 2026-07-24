ادعاها و اتهامات تکراری ترامپ علیه ایران
ترامپ گفت: «کشورهای دیگر تلاش میکنند ما را وادار کنند سرعت کار را کاهش دهیم و آنها پول زیادی صرف تبلیغات، روابط عمومی رسانهای و تلاش برای متقاعد کردن همه میکنند که این موضوع، اقدام مثبتی نیست.»
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دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در ادامه لفاظیها و تهدیداتش و درحالیکه در پی توافق با جمهوری اسلامی ایران است، مدعی شد: ما در برابر جمهوری اسلامی ایران خیلی خوب عمل می کنیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ترامپ امروز پنجشنبه به وقت محلی در آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ادعا کرد: «ما در برابر جمهوری اسلامی ایران خیلی خوب عمل میکنیم، ما فوقالعاده خوب عمل میکنیم. آنها دوست دارند کاری انجام دهند اما من میگویم که آنها هنوز آماده (توافق ) نیستند.»
رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا درحالیکه خود به هیچ توافقی پایبند نبوده و نیست، ایران را بدون دلیل و مدرک متهم کرد و مدعی شد: «آنها به چیزهای بیشتری از این دست نیاز دارند. آنها نیات شومی دارند. ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
ترامپ ادعا کرد: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها حتی به داشتن یک سلاح هستهای فکر کنند و دقیقا این همان موضوعی است که در حال رخ دادن است. آنها هرگز سلاح هستهای نخواهند داشت.»
وی با بیان این ادعا که «جنگ ایران بهتر از آنچه هر کسی انتظار داشت، پیش میرود»، مدعی شد: «ما میخواهیم این موضوع را به پایان برسانیم و میخواهیم آن را به شکل درستی انجام دهیم، اما باید کاری را که برای انجامش آمدهایم، انجام دهیم.»
رئیس جمهور جنگ افروز آمریکا در توجیه حملات تجاوزکارانه خود ادعا کرد: «آنچه برای انجامش آمدهایم، این است که نمیتوانیم اجازه دهیم این افراد بسیار خشونتطلب، چیزی را که میخواهند یعنی سلاح هستهای را بدست بیاورند.»
ترامپ یک روز پس از حضور در مراسم انتقال اجساد چهار نظامی آمریکایی که در خاورمیانه کشته شدند، با ابراز تأسف از مرگ آنها، شمار تلفات جنگ بی دلیل علیه ایران را با درگیریهای طولانیتر و پرهزینهتر مقایسه کرد.
وی مدعی شد: «روز گذشته روز بسیار غمانگیزی برای من بود. به دوور رفتم. چهار میهنپرست بزرگ آمریکایی کشته شدند. این یعنی ۱۸ نفر در دو جنگ. حتی کشته شدن یک نفر هم زیاد است، اما این رقم ۱۸ نفر است؛ در حالی که ما در جنگ ویتنام ۲۰۰ هزار نفر را از دست دادیم.»
ترامپ در ادامه سخنانش برای توجیه دو تجاوز بی دلیل علیه ایران و نیز تجاوز جدید بار دیگر ادعا کرد: ایران هرگز نباید اجازه پیدا کند به سلاح هستهای دست یابد.
او مدعی شد: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هستهای داشته باشند. اگر ما تمام کارهایی را که درباره مراکز داده آنها صحبت کردهام انجام داده باشیم، آیا این موضوع مهم نیست؟»
رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا ادعا کرد: «وقتی آنها شروع به نابود کردن جوامع، یکی پس از دیگری کنند، ما نمیتوانیم اجازه دهیم حتی به داشتن سلاح هستهای فکر کنند و دقیقا همین اتفاق در حال رخ دادن است. آنها هرگز سلاح هستهای نخواهند داشت. این موضوع باید سالها پیش توسط دولتهای قبلی آمریکا حلوفصل میشد.
ترامپ مدعی شد: «این کاری بود که باید انجام میشد. آنها ۴۷ سال است که درباره آن صحبت میکنند. حدود سه سال است که این موضوع مطرح شده است اما باید ۵۰ سال پیش توسط دیگر روسایجمهور آمریکا یا کشورهای دیگر انجام میشد. لازم نبود ما این کار را انجام دهیم.»
وی در عین حال در توجیه تجاوزات خود ادعا کرد: «اما به نظر میرسد اگر ما این کار را انجام ندهیم، هیچکس دیگری انجام نخواهد داد. اما من این کار را انجام خواهم داد و هیچکس دیگری هم توانایی انجام آن را ندارد.»
سفر شی به آمریکا در اواخر سپتامبر
ترامپ همچنین از سفر شی جینپینگ همتای چینی خود به ایالات متحده در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) خبر داد و گفت که این سفر در چارچوب گفت وگوها و مذاکرات درباره موضوع هوش مصنوعی انجام خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که چین در حال تامین مالی کارزارهای تبلیغاتی علیه مراکز داده در آمریکا است.
ترامپ گفت: «کشورهای دیگر تلاش میکنند ما را وادار کنند سرعت کار را کاهش دهیم و آنها پول زیادی صرف تبلیغات، روابط عمومی رسانهای و تلاش برای متقاعد کردن همه میکنند که این موضوع، اقدام مثبتی نیست.»
وی افزود: این شرکتها مبالغ بسیار هنگفتی در جوامع و مناطق محلی هزینه میکنند و اگر ما این کار را انجام ندهیم، عقب خواهیم ماند.
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