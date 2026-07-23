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پایانه مرزی کویت هدف قرار گرفت

در عملیات دوم علیه پایانه مرزی کویت، ساختمان فرماندهی مرزی کویت (در مرز با عراق) نیز مورد حمله قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۱۳
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4448 بازدید
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پایانه مرزی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این حمله در پاسخ به تجاوز شب گذشته جنایتکاران آمریکایی از خاک کویت به پایانه مرزی شلمچه در ایران صورت گرفته است.

مختصات این هدف از قرار ذیل است:

۳۰.۰۹۱۸۹۱ N

۴۷.۷۱۰۳۵۲ E

این مختصات در شمال کویت، استان الجهراء و درست در گذرگاه مرزی عبدلی–صفوان میان کویت و عراق قرار دارد.

این حمله ساعت حدود ۱۴ امروز (پنجشنبه) به وقت تهران و با استفاده از پهپاد‌هایی که در اختیار نیرو‌های مقاومت در منطقه قرار دارد انجام شده است.

در عملیات دوم علیه پایانه مرزی کویت، ساختمان فرماندهی مرزی کویت (در مرز با عراق) نیز مورد حمله قرار گرفته است.

این حمله توسط نیرو‌های مقاومت در منطقه و از طریق پهپاد صورت گرفته است.

‌زمان عملیات دوم، ساعت ۱۹ به وقت تهران بوده است.

مختصات هدف:

۳۰.۰۹۱۸۹۱ N

۴۷.۷۱۰۳۵۲ E

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برچسب ها
پایانه مرزی کویت شلمچه عراق نیروهای مقاومت
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
8
پاسخ
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