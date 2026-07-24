آمریکا نمیتواند اشراف ایران بر تنگه هرمز را از بین ببرد / پاسخهای تنبیهی به آمریکا ادامه دارد
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مردم جاسک رودان و سیریک در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با بیان اینکه حمله دشمن آمریکایی به زیرساختهای توسعهای کشور، نگرانی مردم و همه وجدانهای بیدار را به دنبال دارد، اظهار کرد: اموال عمومی و زیرساختهای توسعه کشور نباید هدف حمله قرار بگیرند.
نخل هاشمی افزود: حتی در حملات به مراکز نظامی نیز شاهد اقدامات بیرحمانه هستیم. البته جمهوری اسلامی ایران با قدرت به این تجاوزها پاسخ میدهد و مردم جنوب همچنان پای کار ماندهاند و هیچکدام خانه، زندگی و کسبوکار خود را رها نکردهاند.
پاسخهای ایران به آمریکا تنبیه کننده و بازدارنده است
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه پاسخهای ایران هم تنبیهکننده و هم بازدارنده است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که ملت ایران از حقوق مسلم خود، از جمله مدیریت تنگه هرمز، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و رفع تحریمهای ظالمانه عقبنشینی نخواهد کرد.
علت حملات آمریکا به سیریک کاهش اشراف ایران بر تنگه هرمز است
هاشمی درباره وضعیت شهرستان سیریک و علت حملات آمریکا، گفت: علت حملات تلاش دشمن برای کاهش اشراف ایران بر آبراه راهبردی منطقه است.
نماینده مردم میناب، رودان جاسک و سیریک در مجلس گفت: دشمن نگران رصد خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز از این منطقه است و میخواهد اشراف جمهوری اسلامی بر عمق آبهای منطقه را کاهش دهد.
رصد و کنترل ایران بر پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز برقرار است
وی در پایان گفت: خوشبختانه بواسطه اقتدار نیروهای مسلح و انسجام و یکدلی مردم، دشمنان موفق نشدهاند و توان رصد و کنترل جمهوری اسلامی ایران بر پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان برقرار است.