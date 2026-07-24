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هاشمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

آمریکا نمی‌تواند اشراف ایران بر تنگه هرمز را از بین ببرد / پاسخ‌های تنبیهی به آمریکا ادامه دارد

نماینده مردم رودان، جاسک و سیریک در مجلس، تأکید کرد که هدف اصلی حملات آمریکا کاهش اشراف اطلاعاتی و عملیاتی ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز است و خوشبختانه دشمن نتوانست به هدفش برسد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۰۹
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آمریکا نتوانسته اشراف ایران بر تنگه هرمز را از بین ببرد / پاسخ‌های ایران تنبیه کننده و بازدارنده است

عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم جاسک رودان و سیریک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با بیان اینکه حمله دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور، نگرانی مردم و همه وجدان‌های بیدار را به دنبال دارد، اظهار کرد: اموال عمومی و زیرساخت‌های توسعه کشور نباید هدف حمله قرار بگیرند.

نخل هاشمی افزود: حتی در حملات به مراکز نظامی نیز شاهد اقدامات بی‌رحمانه هستیم. البته جمهوری اسلامی ایران با قدرت به این تجاوزها پاسخ می‌دهد و مردم جنوب همچنان پای کار مانده‌اند و هیچ‌کدام خانه، زندگی و کسب‌وکار خود را رها نکرده‌اند.

پاسخ‌های ایران به آمریکا تنبیه کننده و بازدارنده است

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه پاسخ‌های ایران هم تنبیه‌کننده و هم بازدارنده است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که ملت ایران از حقوق مسلم خود، از جمله مدیریت تنگه هرمز، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آمریکا نتوانسته اشراف ایران بر تنگه هرمز را از بین ببرد / پاسخ‌های ایران تنبیه کننده و بازدارنده است

علت حملات آمریکا به سیریک کاهش اشراف ایران بر تنگه هرمز است

هاشمی درباره وضعیت شهرستان سیریک و علت حملات آمریکا، گفت: علت حملات تلاش دشمن برای کاهش اشراف ایران بر آبراه راهبردی منطقه است.

نماینده مردم میناب، رودان جاسک و سیریک در مجلس گفت: دشمن نگران رصد خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز از این منطقه است و می‌خواهد اشراف جمهوری اسلامی بر عمق آب‌های منطقه را کاهش دهد.

رصد و کنترل ایران بر پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز برقرار است

وی در پایان گفت: خوشبختانه بواسطه اقتدار نیروهای مسلح و انسجام و یکدلی مردم، دشمنان موفق نشده‌اند و توان رصد و کنترل جمهوری اسلامی ایران بر پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز  همچنان برقرار است.

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مجلس سیریک نخل هاشمی نماینده مجلس خبر فوری تابناک حملات آمریکا به ایران تنگه هرمز
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