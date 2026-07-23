الزیدی: عراق به دنبال تعمیق روابط راهبردی با ایران است





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: دولت عراق بر اراده جدی خود برای برقراری بهترین سطح از روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد.



بغداد برای توسعه همکاری‌های مشترک با تهران در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی آمادگی کامل دارد.



عراق همچنان به نقش‌آفرینی خود به عنوان کانون گفتگو و بستری برای حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای ادامه می‌دهد.