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الزیدی: عراق به دنبال تعمیق روابط راهبردی با ایران است

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: دولت عراق بر اراده جدی خود برای برقراری بهترین سطح از روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۰۷
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دیدار اژه ای و الزیدی



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: دولت عراق بر اراده جدی خود برای برقراری بهترین سطح از روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد.

 بغداد برای توسعه همکاری‌های مشترک با تهران در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی آمادگی کامل دارد.

 عراق همچنان به نقش‌آفرینی خود به عنوان کانون گفتگو و بستری برای حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای ادامه می‌دهد.

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علی الزیدی عراق اژه ای
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
روابط هر چه عمقش بیشتر باشه بهتره
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