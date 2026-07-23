استقبال نتانیاهو از شرط ترامپ برای عربستان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بعد از آن که دونالد ترامپ اعلام کرد که شرط «توافق هسته‌ای غیرنظامی» آمریکا با عربستان سعودی، الحاق ریاض به توافقات سازش موسوم به «توافقات ابراهیم» با تل‌آویو است، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی در ایکس، ضمن این ادعا که تجاوز مشترک این رژیم و آمریکا علیه ایران، «امکان گسترش دایره صلح را ایجاد کرده»، افزود «همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ گفت، پیوستن عربستان سعودی به توافق‌های ابراهیم، جهش تاریخی رو به جلو برای صلح در خاورمیانه خواهد بود». نتانیاهو در ادامه ادعاهایش، چنین تحولی را «صلح از طریق قدرت» توصیف کرد.

ساعاتی پیش دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد که توافق هسته‌ای غیرنظامی که دولت او پیش‌تر با عربستان سعودی امضا کرد، در واقع مشروط به پیوستن ریاض به توافقات ابراهیم است.