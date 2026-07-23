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عراقچی عازم قرقیزستان شد

سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی سیاسی امروز پنجشنبه یکم مردادماه به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (سهش) عازم قرقیزستان شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۸۳
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عراقچی در حال سفر

 

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی سیاسی امروز پنجشنبه یکم مردادماه به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (سهش) عازم قرقیزستان شد.

نشست شورای وزیران امور خارجه جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ در شهر چولپون‌آتا قرقیزستان برگزار خواهد شد.

این اجلاس، آخرین نشست سیاسی سطح عالی پیش از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در نهایی سازی اسناد، هماهنگی مواضع کشور‌های عضو و تعیین دستورکار اجلاس سران دارد.

در چارچوب این نشست، وزیر امور خارجه کشورمان، علاوه بر ایراد سخنرانی و اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدار‌های دوجانبه‌ای با همتایان خود از کشور میزبان و کشور‌های عضو (روسیه، چین، هند و...) و سایر مقامات شرکت‌کننده خواهد داشت.

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عباس عراقچی شانگهای قرقیزستان
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