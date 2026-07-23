پزشکیان درگذشت امیر حجازی را تسلیت گفت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد امیر حجازی از چهرههای فرهیخته جامع هنری کشور تصریح کرد: آن مرحوم از چهرههای اثرگذار هنرهای نمایشی خطه آذربایجان بود که سالها با عشق تعهد و خلاقیت در جایگاه بازیگر و کارگردان در مسیر اعتلای هنر نمایش گام برداشت و با خلق آثار ماندگار نقشی ارزشمند در پویایی و غنای فرهنگی و تاریخی این دیار ایفا کرد و نام و یادی نیک در میان مردم گذاشت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت هنرمند فرهیخته و نامآشنای عرصه تئاتر، زندهیاد امیر حجازی، موجب تأثر خاطر اینجانب شد.
آن مرحوم از چهرههای اثرگذار هنرهای نمایشی خطه آذربایجان بود که سالها با عشق، تعهد و خلاقیت، در جایگاه بازیگر و کارگردان، در مسیر اعتلای هنر نمایش گام برداشت و با خلق آثار ماندگار، نقشی ارزشمند در پویایی و غنای فرهنگی و تاریخی این دیار ایفا کرد و نام و یادی نیک در میان مردم فرهنگدوست آذربایجان، بهویژه جامعه هنری، بر جای گذاشت.
اینجانب، درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور، اهالی تئاتر آذربایجان و همه دوستداران آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت واسعه و رضوان الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»