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اسلام‌آباد خواستار کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا شد

وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر پاکستان با دعوت از آمریکا و ایران به خویشتنداری، گفت: اسلام‌آباد نقش فعالی در تسهیل گفت‌وگو میان دو کشور ایفا کرده و تفاهم حاصل‌شده از روند دیپلماتیک اسلام‌آباد، فرصت مهمی برای برقراری صلح در منطقه ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۷۱
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اسحاق دار

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، امروز (پنجشنبه) در نشست «مجمع منطقه‌ای آسه‌آن» از آمریکا و ایران خواست اختلافات خود را از طریق دیپلماسی و گفت‌و‌گو حل‌وفصل کنند.

وی با اشاره به نقش پاکستان در تحولات منطقه گفت اسلام‌آباد نقش فعالی در تقویت صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس ایفا کرده و همچنین گفت‌و‌گو میان آمریکا و ایران را تسهیل کرده است.

دار افزود تفاهم به‌دست‌آمده از طریق روند دیپلماتیک اسلام‌آباد، فرصت مهمی برای برقراری صلح در منطقه فراهم کرده است.

وزیر امور خارجه پاکستان از همه طرف‌ها خواست با خویشتنداری عمل کرده و اختلافات خود را از مسیر دیپلماسی و گفت‌و‌گو حل کنند.

وی تأکید کرد حاکمیت، احترام متقابل و تعامل، پایه‌های آینده‌ای مشترک و صلح‌آمیز هستند.

تأکید بر حمایت از فلسطین

دار با ابراز نگرانی شدید از وضعیت انسانی در غزه، بار دیگر بر حمایت قاطع پاکستان از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید کرد.

وی گفت پاکستان از تشکیل یک کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی بر اساس مرز‌های پیش از سال ۱۹۶۷ حمایت می‌کند.

او همچنین افزود اسلام‌آباد به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای تقویت صلح، ثبات و احترام به حقوق بین‌الملل در منطقه و جهان ادامه خواهد داد.

کشمیر، معاهده آب و مبارزه با تروریسم

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین گفت دستیابی به راه‌حلی عادلانه برای مسئله جامو و کشمیر، مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل، برای برقراری صلح پایدار در جنوب آسیا ضروری است.

وی تأکید کرد پاکستان به حمایت خود از حل‌وفصل عادلانه و مسالمت‌آمیز مسئله کشمیر ادامه خواهد داد.

دار همچنین اعلام کرد پاکستان متعهد به همکاری نزدیک با مجمع منطقه‌ای آسه‌آن برای تقویت صلح، ثبات و همکاری منطقه‌ای است و از اجرای مؤثر «برنامه اقدام مانیل ۲۰۳۶» حمایت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مؤثر چندجانبه برای مقابله با چالش‌های نوظهور جهانی و منطقه‌ای، از جامعه بین‌المللی خواست به حقوق بین‌الملل پایبند بوده و در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات نقش ایفا کند.

معاون نخست‌وزیر پاکستان در ادامه، تعلیق «معاهده آب‌های سند» و اقدامات یکجانبه مرتبط با آن از سوی هند را نگران‌کننده و تحریک‌آمیز توصیف کرد و هشدار داد این اقدامات می‌تواند منافع ۲۵۰ میلیون شهروند پاکستانی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی احترام به معاهدات بین‌المللی را برای حفظ ثبات منطقه ضروری دانست.

دار همچنین تروریسم را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی خواند و گفت پاکستان در مبارزه با تروریسم بیش از ۹۰ هزار قربانی داده و به مقابله با تروریسم در تمامی اشکال آن ادامه خواهد داد.

وی در پایان تأکید کرد نباید از خاک افغانستان برای انجام اقدامات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود و برقراری صلح در افغانستان به توسعه تجارت، اتصال منطقه‌ای و پیشرفت اقتصادی کمک خواهد کرد.

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