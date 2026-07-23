صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

فرانسه دیپلمات‌هایش را از تهران خارج کرد

فرانسه به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر، سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۶۹
| |
4541 بازدید
|
۸
ساختمان سفارت فرانسه در تهران



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس، منابع خبری گزارش کردند که فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر، سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفارت فرانسه تهران سفارت انگلیس تخلیه
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرانسه تخلیه سفارت خود در تهران را تکذیب کرد
الزیدی فردا به ایران سفر می‌کند
اعلام خروج دیپلمات‌های انگلیس از ایران
واکنش صریح ایران به بازی رسانه‌ای پاریس
نخست‌وزیر عراق راهی تهران شد
هشدار: بارش سیلابی در ارتفاعات مازندران و تهران
تصاویر درگیری پدافند هوایی تهران با هواگردهای متخاصم
عکس: تهران در داغ‌ترین روزهای سال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
یه خبرهایی هست، بدون شک!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
احتمال حمله اتمی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
1
پاسخ
خوش اومدین جاسوس‌ها . دیگه راهشون ندید
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
1
پاسخ
فراانسه المان انگلستان هیچ سودی برای ایران ندارند . سفارت این کشورها جز جاسوسی کاری دیگر نمی کنند. تمام سفارت های اروپایی را تعطیل کنید. این ها نوکر و عمله امریکا و اسراییل هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
بهتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
الان برا کشور رفتن این گرگهای انسان نما هیچ خسارت نهمی محسوب نمیشه اما بازگشت آسونشون خیانته به مملکته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
حامیان کودک کشان رژیم سفاک و متجاوز آمریکا. بعد لز انگلیس ، نوبت به فرانسه رسید.
ناشناس
|
France
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
چه بهتر کلا اینها جز جاسوسی و نباید چه خاصیتی دارند
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005obZ
tabnak.ir/005obZ