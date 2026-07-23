فرانسه به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر، سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است.





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس، منابع خبری گزارش کردند که فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر، سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است.