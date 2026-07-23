فرانسه دیپلماتهایش را از تهران خارج کرد
فرانسه به دلیل نگرانی از تنشهای اخیر، سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۶۹| |
4541 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس، منابع خبری گزارش کردند که فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنشهای اخیر، سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۸
فراانسه المان انگلستان هیچ سودی برای ایران ندارند . سفارت این کشورها جز جاسوسی کاری دیگر نمی کنند. تمام سفارت های اروپایی را تعطیل کنید. این ها نوکر و عمله امریکا و اسراییل هستند.
الان برا کشور رفتن این گرگهای انسان نما هیچ خسارت نهمی محسوب نمیشه اما بازگشت آسونشون خیانته به مملکته
حامیان کودک کشان رژیم سفاک و متجاوز آمریکا. بعد لز انگلیس ، نوبت به فرانسه رسید.