برگزاری نشست رایزنیهای منطقهای ایران و روسیه
در نشست رایزنیهای سیاسی بین وزارتخانههای امور خارجه ایران و روسیه روند همکاریهای دوجانبه و آخرین تحولات قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و بحران اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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منوچهر مرادی، دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سفر به مسکو، در نشست رایزنیهای سیاسی بین وزارتخانههای امور خارجه دو کشور، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ تیر ماه شرکت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، مرادی در دیدار با میخائیل گالوزین معاون وزارت خارجه روسیه و در نشستهای جداگانه با مدیران دپارتمانهای دوم آسیا و حوزه مشترک المنافع وزارت خارجه روسیه، درباره طیف وسیعی از موضوعات دستورکار روابط رایزنی و تبادل نظر کرد.
دو طرف در این جلسات علاوه بر همکاریهای دوجانبه، درباره آخرین تحولات منطقه قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و بحران اوکراین به تفصیل رایزنی کردند. این نشست در اجرای یادداشت تفاهم برنامه رایزنیهای مشترک بین وزارتخانههای امور خارجه برگزار و درباره ادامه تعاملات در این راستا نیز توافق حاصل شد.
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