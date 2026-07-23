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برگزاری نشست رایزنی‌های منطقه‌ای ایران و روسیه

در نشست رایزنی‌های سیاسی بین وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و روسیه روند همکاری‌های دوجانبه و آخرین تحولات قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و بحران اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۶۲
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نشست ایران

منوچهر مرادی، دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سفر به مسکو، در نشست رایزنی‌های سیاسی بین وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ تیر ماه شرکت کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مرادی در دیدار با میخائیل گالوزین معاون وزارت خارجه روسیه و در نشست‌های جداگانه با مدیران دپارتمان‌های دوم آسیا و حوزه مشترک المنافع وزارت خارجه روسیه، درباره طیف وسیعی از موضوعات دستورکار روابط رایزنی و تبادل نظر کرد.

دو طرف در این جلسات علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، درباره آخرین تحولات منطقه قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و بحران اوکراین به تفصیل رایزنی کردند. این نشست‌ در اجرای یادداشت تفاهم برنامه رایزنی‌های مشترک بین وزارتخانه‌های امور خارجه برگزار و درباره ادامه تعاملات در این راستا نیز توافق حاصل شد.

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