شهردار مکزیکی به ضرب گلوله کشته شد

شهرداری در مکزیک، ماه‌ها پس از یک سوءقصد نافرجام، در ساختمان شهرداری به ضرب گلوله کشته شد.

والنتین لاوین، شهردار شهر تمواک در ایالت مورلوس و در نزدیکی مکزیکوسیتی پیشتر در ماه ژانویه از یک حمله مسلحانه جان سالم به در برده بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، طبق اعلام مقام‌های رسمی مکزیک، یک شهردار محلی در مکزیک در ساختمان شهرداری هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است؛ سیاستمداری که چند ماه پیش از یک سوءقصد دیگر جان سالم به در برده بود.

این حادثه در شهر تمواک، منطقه‌ای که چندین کارتل مواد مخدر در آن فعالیت دارند، رخ داده است.

والنتین لاوین که از هم‌پیمانان حزب چپ‌گرای کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور مکزیک بود، پیشتر در ماه ژانویه از یک حمله مسلحانه جان سالم به در برده بود.

به گفته دادستانی ایالتی، بازرسان پزشکی قانونی و پلیس جسد او را در داخل دفاتر دولتی شهرداری کشف کردند.

مقامات مکزیک اعلام کردند که عملیاتی برای دستگیری عاملان این قتل در جریان است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۶ و هم‌زمان با شدت گرفتن خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر، نزدیک به ۱۰۰ شهردار در مکزیک کشته شده‌اند.

از زمان روی کار آمدن دولت فعلی در اکتبر ۲۰۲۴، ۱۴ شهردار به قتل رسیده‌اند که سه مورد آن در سال ۲۰۲۶ ثبت شده است.