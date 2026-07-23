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تمسخر ترامپ در قلب تجمع انتخاباتی

سخنرانی ترامپ در گردهمایی انتخاباتی جورجیا با حاشیه جالبی همراه شد؛ مردی که درست در پشت سر رئیس جمهور آمریکا کلمات و حرکات دست او را هنگام سخنرانی تقلید می کرد توجهات را به خود جلب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۵۰
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4378 بازدید
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تمسخر ترامپ

فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی اکنون به جای تمرکز بر سخنان تکراری و لاف زنی های همیشگی ترامپ بر مرد ناشناسی محوریت یافته که در طول گردهمایی در دبیرستان ویلر در ماریتا، جورجیا، کلمات ترامپ را ادا و حرکات دست او را تقلید می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دیلی بیست گزارش داد: این شرکت‌کننده که کت و شلوار تیره با کراوات قرمز روشن پوشیده بود، به نظر می‌رسید که سبک سخنرانی آشنای رئیس‌جمهور را کپی می‌کند و با حرکات دست، حالت‌های صورت و حرکات سر او در حالی که ترامپ برای جمعیت سخنرانی می‌کرد، مطابقت داشت.

این تقلید زمانی اتفاق افتاد که ترامپ در مورد حملات متجاوزانه اخیر به ایران صحبت می‌کرد و از آن به عنوان "درگیری" یاد می‌کرد. در حالی که رئیس‌جمهور صحبت می‌کرد، به نظر می‌رسید که شرکت‌کننده تقریباً حرف‌های او را تقلید می‌کند و لحظه‌ای را ایجاد کرد که به سرعت در رسانه‌های اجتماعی پخش شد، زیرا بینندگان در مورد اینکه آیا این یک طنز بازیگوشانه است یا تمسخر بحث می‌کردند.

این اجرای غیرمنتظره در پس‌زمینه تنها چیزی نبود که دوربین‌ها در طول این رویداد ۷۴ دقیقه‌ای ثبت کردند. افراد دیگری که پشت سر ترامپ نشسته بودند، در نقاط مختلف حواسشان پرت به نظر می‌رسید. برخی با خودشان گپ می‌زدند، برخی دیگر به تلفن‌هایشان نگاه می‌کردند، در حالی که تعداد کمی از آنها در طول سخنرانی خسته یا بی‌تفاوت به نظر می‌رسیدند. ترامپ بخش زیادی از این گردهمایی را به مرور مضامین آشنای انتخاباتی، انتقاد از مخالفان دموکرات، بحث در مورد ایران و متهم کردن "کمونیست‌های" ناشناس به تمایل به "منفجر کردن" کوه راشمور اختصاص داد.

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ترامپ آمریکا تمسخر انتخابات سخنرانی ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
5
13
پاسخ
قمارباز هر حرفی میزنه فقط برای انتخابات کنگره در انتخابات شکست بخوره کارش برای همیشه تمومه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
9
12
پاسخ
چه باحال طرف پشت سر ریس جمهور مسخره بازی در میاوره ، و تو رسانه ها پخش میشه ولی انگار نه انگار ، ..‌ تذکر هم نمیگیره .. بعضی جا ها چقدر آزادی دارند
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