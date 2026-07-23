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۹ کشتی از مسیر باب‌المندب عقب‌نشینی کردند

اتاق بین‌المللی کشتیرانی اعلام کرد کشتی‌ها در دریای سرخ، هشدار‌هایی مبنی بر هدف قرار گرفتن در صورت سرباز زدن از دستور و تصمیم نیرو‌های مسلح یمن دریافت می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۴۰
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عقب نشینی کشتی ها

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پس از اعلام محاصره عربستان، دست‌کم ۹ کشتی از عبور از تنگه باب‌المندب صرف‌نظر کرده و مسیر عبوری خود را تغییر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد پس از اعلام محاصره سعودی توسط یمن، دست‌کم ۹ کشتی از عبور از تنگه باب‌المندب امتناع کردند که در میان آن‌ها نفتکش‌هایی از بندر ینبع نیز دیده می‌شوند.

طبق گزارش شبکه خبری المسیره، اتاق بین‌المللی کشتیرانی اعلام کرد کشتی‌ها در دریای سرخ، هشدارهایی مبنی بر هدف قرار گرفتن در صورت سرباز زدن از دستور و تصمیم نیروهای مسلح یمن دریافت می‌کنند.
 
نیروی دریایی یمن روز سه‌شنبه همزمان با آغاز محاصره دریایی علیه عربستان، بازرسی کشتی‌هایی را که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند، آغاز کرد.

یمن اخیرا اعلام کرد معادله محاصره در برابر محاصره را اجرایی کرده و محاصره دریایی عربستان را آغاز کرد.

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برچسب ها
باب المندب عربستان کشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
4
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