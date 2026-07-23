حمله ایران به بندر «العقبه» در اردن
صدای انفجارهای مهیب در بندر اشغالی «ایلات» در جنوب فلسطین اشغالی نیز شنیده شد.
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منابع عربی بامداد پنجشنبه از وقوع انفجارهای مهیبی در بندر العقبه در اردن خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانه عراقی «صابرین نیوز» در خبری فوری نوشت که موشکهای بالستیک ایرانی به بندر العقبه اصابت کرده و آژیرهای هشدار فعال شدهاند.
این منبع در ادامه توضیح داد که صدای انفجارهای مهیب در بندر اشغالی «ایلات» در جنوب فلسطین اشغالی نیز شنیده شد.
گزارشها حاکی از آن است که سامانههای پدافندی آمریکایی «پاتریوت» بعد از اصابت موشکهای ایرانی، فعال شده و در حال شلیک هستند.جزئیات بیشتری از این خبر هنوز منتشر نشده است.
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آقا تروریست های طمعکار باید در هر حال از سوی ما تهدید شوند و بترسند و بلرزند. دوستان و هموطنان ایرانی من، یارو یانکی خبیث و خنّاس، خودش آمده عشقش بالا زده و کبکش خروس خوانده و با داد و فریاد گفته آهای دنیا، ببینید من برای ماجراجویی و زنده کردن نام دزدهای دریایی عهد استعمار به سمت ایران لشکر کشیدم! حالا شما می فرمایید ما با چنین جانور زبان نفهم جه برخوردی بکنیم؟ ها؟