حمله ایران به بندر «العقبه» در اردن

منابع عربی بامداد پنجشنبه از وقوع انفجارهای مهیبی در بندر العقبه در اردن خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانه عراقی «صابرین نیوز» در خبری فوری نوشت که موشک‌های بالستیک ایرانی به بندر العقبه اصابت کرده و آژیرهای هشدار فعال شده‌اند.

این منبع در ادامه توضیح داد که صدای انفجارهای مهیب در بندر اشغالی «ایلات» در جنوب فلسطین اشغالی نیز شنیده شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سامانه‌های پدافندی آمریکایی «پاتریوت» بعد از اصابت موشک‌های ایرانی، فعال شده و در حال شلیک هستند.جزئیات بیشتری از این خبر هنوز منتشر نشده است.