یک فروند از بمب‌افکن‌های استراتژیک B-1B Lancer نیروی هوایی ایالات متحده، شب گذشته به ایران حمله کرد.

حمله بمب‌افکن استراتژیک آمریکا به ایران

به گزارش تابناک؛ یک فروند از بمب‌افکن‌های استراتژیک B-1B Lancer نیروی هوایی ایالات متحده، شب گذشته به ایران حمله کرد.