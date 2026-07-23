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حمله بمب‌افکن استراتژیک آمریکا به ایران

یک فروند از بمب‌افکن‌های استراتژیک B-1B Lancer نیروی هوایی ایالات متحده، شب گذشته به ایران حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۲۹
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9539 بازدید
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۸
حمله بمب افکن ها

به گزارش تابناک؛ یک فروند از بمب‌افکن‌های استراتژیک B-1B Lancer نیروی هوایی ایالات متحده، شب گذشته به ایران حمله کرد.

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بمب افکن ایران حمله به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
25
4
پاسخ
دونه ای ۲ میلیارد قیمت داره ، یه دونش که بخاطر نقص فنی سقوط کنه تلافی همه بمباران ها میشه . حالا هی برن و بیان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
سقف پروازش چقدره چرا نزدیمش؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
6
13
پاسخ
حالا تما سلاحهای خود را در ایران آزمایش می کند
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
این سلاح چندان جدید نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
20
16
پاسخ
همه جوانان و دانشمندان با غیرت و باهوش ایرانی را در سراسر جهان برای شناسایی، رهگیری و انهدام این ابزارهای جنایتکاران دعوت به همکاری و تلاش مضاعف می کنم اگر می خواهید کاری برای کشور و اسلام کنید بسم الله الان وقتشه باغیرتهای آزاده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
16
14
پاسخ
این هواپیما رو تنها نمیفرستن بنویس یک فروند بعلاوه صد تا جنگنده اسکورت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
6
14
پاسخ
مرز بین هوا وفضا 100 کیلومتر است و بیش از 25 کیلومتر تا بحال هواپیمایی در جهان نتوانسته پروازکند سقف پرواز این بمب افکنها هم به 20 کیلومتر نمیرسه خیلی مواقع هم نصف این مقدار ارتفاع پروازی دارند. رادار لیزی به کمک ماهواره ای درفضا (برای کمک در شرایط بد جوی) همراه استفاده ابرکامپیوتر متصل به هوش مصنوعی می تواند قوی ترین رادارشناسایی ونهایت با پردازش اطلاعات رهگیری را میسر کند عزیزان نخبه وطن پرست حقیقی در ایران وسراسر جهان بشتابید :)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
6
13
پاسخ
می توان با اطمینان گفت که ترامپ بهترین خدمت را به روسیه وچین می کند! چرا که قبل از رودر روشدن با این قدرتها داره تمام سلاحهای خود را در ایران آزمایش می کند وجالب اینجا است که قبلش هم اعلام میکند از کجا بلند میشود وچه نوعی است و کی حمله میکند!؟!؟! شک نکنید این دو کشور چین ورسیه دارند کلی اطلاعات نظامی مفت ورایگان بدست می آورند تا بتوانند با USA در نبردهای آتی مقابله کنند
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