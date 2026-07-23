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شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
هواگردهای رژیم کودک کش آمریکا طی ساعات اخیر مرز شلمچه که مملو از زائرین ایران و عراقی بود را بمباران کردند که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد. شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه را میبینید.
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غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۰
خدا میدونه چه چیزی را زدهاند؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
آمریکا شمر زمان
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ناشناس| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
بزنید مرزها و گذرگاههای عربستان و کویت و اماراتو بحرینو با خاک یکسان کنید.یجا رو زدن ده جارو بزنید
اگر ایران سربازان آمریکایی را نکشد، از روزهای آینده منتظر بمباران میادین پر از جمعیت باشید.
برای چی زده؟ مشخصه دیگه ، برای ورود نیروهای نیابتیش از خوزستان ، کردستان رو هم همینطور زده