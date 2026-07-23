هواگردهای رژیم کودک کش آمریکا طی ساعات اخیر مرز شلمچه که مملو از زائرین ایران و عراقی بود را بمباران کردند که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد. شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه را می‌بینید.