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کد خبر:۱۳۸۶۱۱۳
کد خبر:۱۳۸۶۱۱۳
32276 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه

هواگردهای رژیم کودک کش آمریکا طی ساعات اخیر مرز شلمچه که مملو از زائرین ایران و عراقی بود را بمباران کردند که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد. شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مرز شلمچه حمله آمریکا ویدیو جنگ ایران و آمریکا فیلم حمله آمریکا به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۰
محمد هادی طهمورثی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
42
49
پاسخ
خدا می‌دونه چه چیزی را زده‌اند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
یعنی چی؟ منظورت چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
29
82
پاسخ
آمریکا شمر زمان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
شیطان زمان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
آشغال زمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
41
80
پاسخ
مرگ بر آمریکا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
13
36
پاسخ
بزنید مرزها و گذرگاههای عربستان و کویت و اماراتو بحرینو با خاک یکسان کنید.یجا رو زدن ده جارو بزنید
ناشناس
|
China
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
16
36
پاسخ
اگر ایران سربازان آمریکایی را نکشد، از روزهای آینده منتظر بمباران میادین پر از جمعیت باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
8
25
پاسخ
برای چی زده؟ مشخصه دیگه ، برای ورود نیروهای نیابتیش از خوزستان ، کردستان رو هم همینطور زده
Neda
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
11
38
پاسخ
خدا نابود کنه اسرائیل و حکومت آمریکا رو هرچه زودتر ان‌شاءالله
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