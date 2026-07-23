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مقام ایرانی: برای حمله زمینی آمریکا آماده‌ایم

شبکه «ریانووستی» بامداد پنجشنبه به نقل از یک منبع نظامی ایرانی گزارش داد که هرگونه حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، با پاسخی فراتر از انتظارشان مواجه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۰۵
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6695 بازدید
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پرچم ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه روسی «ریانووستی» بامداد پنجشنبه به نقل از یک مقام نظامی ایرانی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران برای حمله زمینی احتمالی آمریکا کاملا آماده است. این منبع ایرانی که نامش فاش نشد، به ریانووستی گفت: «نیرو‌های مسلح ما سناریو‌های مختلفی را برای مقابله با هرگونه حمله جدید از سوی آمریکا، به ویژه اگر واشنگتن اشتباه کند و حمله زمینی را آغاز کند، آماده کرده‌اند». وی در ادامه توضیح داد که حمله مجدد به تأسیسات یا زیرساخت‌های هسته‌ای ایران با واکنشی فراتر از انتظارات آمریکا مواجه خواهد شد. این مقام نظامی ایرانی تصریح کرد که تهدیدات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا، فقط آمادگی عملیاتی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی را برای دفع تهاجم احتمالی افزایش داده است. این منبع همچنین افزود که مسئولیت هرگونه عواقب مرتبط با تشدید تنش‌ها بر عهده واشنگتن است.

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برچسب ها
ریانووستی نیروهای مسلح حمله زمینی ایران آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
14
13
پاسخ
یک سرباز دشمن نباید بر فرض محال اگر پای کثیفش به خاک مقدس ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران کهن وباستانی آغشته شد زنده برگردد در صورت حماقت ترامپ اپستینی به زودی عزای عموی در سراسر خاک سرخپوستان که چند قرنی هست در اشغال یانکیهای بی پدرمادر جنین خوار متجاوز به کودکان است اعلام خواهد شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
زنده وجاوید با ایران وایرانی وطن پرست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ایرانی با هر نگرش اعتقادی و سیاسی تحمل ورود نیروهای بیگانه به خاکش را نداره حتی اگر در کشورهای دیگری هم زندگی کنه قلبش برای وطن وهم میهن عزیزش میزنه
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