مقام ایرانی: برای حمله زمینی آمریکا آمادهایم
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه روسی «ریانووستی» بامداد پنجشنبه به نقل از یک مقام نظامی ایرانی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران برای حمله زمینی احتمالی آمریکا کاملا آماده است. این منبع ایرانی که نامش فاش نشد، به ریانووستی گفت: «نیروهای مسلح ما سناریوهای مختلفی را برای مقابله با هرگونه حمله جدید از سوی آمریکا، به ویژه اگر واشنگتن اشتباه کند و حمله زمینی را آغاز کند، آماده کردهاند». وی در ادامه توضیح داد که حمله مجدد به تأسیسات یا زیرساختهای هستهای ایران با واکنشی فراتر از انتظارات آمریکا مواجه خواهد شد. این مقام نظامی ایرانی تصریح کرد که تهدیدات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا، فقط آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را برای دفع تهاجم احتمالی افزایش داده است. این منبع همچنین افزود که مسئولیت هرگونه عواقب مرتبط با تشدید تنشها بر عهده واشنگتن است.