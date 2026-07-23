قرارگاه خاتمالانبیا: در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا زیر ساختهای منطقه هدف قرار خواهد گرفت/ حمله موشکی آمریکا به پایانه مرزی شلمچه/بهروز رسانی میشود...
به گزارش تابناک، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد: رئیسجمهور یاغی آمریکای جنایتکار و کودککش، بار دیگر ایران را تهدید به هدف قرار دادن زیرساختهای کشور نموده است
پیرو هشدار شب گذشته اعلام میشود، تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار هم باشد شناوری از آن تنگه عبور کند صرفا باید از مسیر تعیین شده و برابر ترتیبات اعلام شده قبلی تردد نماید.
در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساختهای نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.
تهدیدهای مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجهای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.
صدای مهیب شبهانفجار در اهواز شنیده شد. معاون استاندار خوزستان اعلام کرد: یک نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حملۀ موشکی قرار گرفت.
حوالی ساعت ۲۴ صدای چند انفجار در حوالی سیریک در شرق هرمزگان شنیده شده است. منابع محلی عنوان میکنند که صداها از محدوده بخش بمانی سیریک به گوش رسیده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان: یک سوله انبار آسفالت در اطراف رامشیر مورد حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.
بسم الله
راهی جز ساخت بمب اتم نیست