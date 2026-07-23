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قرارگاه خاتم‌الانبیا: در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا زیر ساخت‌های منطقه هدف قرار خواهد گرفت/ حمله موشکی آمریکا به پایانه مرزی شلمچه/به‌روز رسانی می‌شود...

قرارگاه خاتم الانبیا: در صورت عملی شدن تهدید‌های آمریکا، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۹۷
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10809 بازدید
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۹
لوگو قرارگاه خاتم الانبیا

 

 

به گزارش تابناک، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: رئیس‌جمهور یاغی آمریکای جنایتکار و کودک‌کش، بار دیگر ایران را تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور نموده است

پیرو هشدار شب گذشته اعلام می‌شود، تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار هم باشد شناوری از آن تنگه عبور کند صرفا باید از مسیر تعیین شده و برابر ترتیبات اعلام شده قبلی تردد نماید.

در صورت عملی شدن تهدید‌های آمریکا، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.

تهدید‌های مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجه‌ای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.

صدای مهیب شبه‌انفجار در اهواز شنیده شد. معاون استاندار خوزستان اعلام کرد: یک نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حملۀ موشکی قرار گرفت.

حوالی ساعت ۲۴ صدای چند انفجار در حوالی سیریک در شرق هرمزگان شنیده شده است‌. منابع محلی عنوان می‌کنند که صداها از محدوده بخش بمانی سیریک به گوش رسیده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان: یک سوله انبار آسفالت در اطراف رامشیر مورد حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.

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انفجار اهواز سیریک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
21
21
پاسخ
کویت و بحرین را باید همین حالا محاصره کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
با خاک یکسان کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
قطر را بزنید لطفا
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
از کجا مگر هم مرز ما هستند .
بسم الله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
چشم عباس اقا
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
8
6
پاسخ
غیر ممکنه ابرقدرتی مانند آمریکا عقب بکشه
راهی جز ساخت بمب اتم نیست
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
11
2
پاسخ
اونا به جنگ در این گرما عادت ندارند. زمینی بریم تو شکمشون. کویت، امارات، قطر. حداقل بحرین رو پس بگیریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
9
4
پاسخ
نیروگاه برق زدن.
۵تا نیروگاه برق در امارات باید بزنین.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اسراییل رو بزنید و البته امارات هم اسراییل منطقه است
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