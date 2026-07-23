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فاطمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

حیاط خلوت مدیران در شرکت‌های وزارت کار را جمع می‌کنیم / تشکیل تیم نظارتی مجلس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره طی نشدن فرآیند قانونی احراز صلاحیت مدیران در شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تشکیل تیم نظارتی ویژه در کمیسیون اجتماعی برای بررسی تمامی مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۹۶
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6717 بازدید
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دیوان محاسبات وزارت کار

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با تأکید بر لزوم اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، همه مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت‌مدیره باید فرآیند قانونی احراز صلاحیت را طی کنند، اما متأسفانه در بسیاری از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه شستا، صندوق‌های بازنشستگی و سایر مجموعه‌های وابسته، این فرآیند رعایت نشده است.

برخی شرکت‌های وزارت تعاون به حاشیه امن و حیات خلوت برخی افراد تبدیل شده‌اند

وی افزود: اگر این روند طی نشود، این شرکت‌ها به حاشیه امن و حیات خلوت برخی افراد تبدیل خواهند شد و مجلس اجازه نخواهد داد چنین وضعیتی ادامه پیدا کند.

تشکیل تیم نظارتی مجلس در ارتباط با انتصابات

فاطمی با اشاره به اقدامات کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در کمیسیون اجتماعی یک تیم نظارتی ویژه تشکیل داده‌ایم و به‌صورت دقیق، تمامی شرکت‌ها، مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت‌مدیره را از نظر انطباق با ضوابط قانونی بررسی خواهیم کرد.

حیات خلوت مدیران در شرکت‌های وزارت کار را جمع می‌کنیم / تیم نظارتی مجلس برای انتصابات تشکیل شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این زمینه مورد نظارت قرار خواهد گرفت و قطعاً قانون و مصوبات باید به‌طور کامل اجرا شود تا مدیران کارآمد، شجاع و توانمند مسئولیت اداره این شرکت‌ها را برعهده بگیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها متعلق به بیت‌المال، حق‌الناس و سرمایه مردم هستند و به همین دلیل باید با دقت کامل بر نحوه مدیریت و انتصابات آنها نظارت و ارزیابی صورت گیرد. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص جلسه برگزار کرده و روند بررسی‌ها با تشکیل تیم نظارتی آغاز شده است.

به گزارش تابناک، دیوان محاسبات کشور به عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به این موضوع ورود کرده است.

در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد. با وجود پیگیری‌ها و تذکر دیوان محاسبات، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست مدیریتی از مجموع ۱۹۸۴ پست شرکت‌های این وزارتخانه طی نشده است. در صورت خودداری از اجرای تکالیف قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.

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برچسب ها
وزارت کار تعاون دیوان محاسبات خبر فوری فاطمی کمیسیون اجتماعی مجلس
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۶
بازنشسته فلک زده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
19
پاسخ
میدری رو استیضاح و برکنار کنید، اصل مشکلات میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
28
پاسخ
این حیاط خلوت در خیلی از دانشگاه ها و ادارت وجود دارد. و متاسفانه مدیران متخلف با آلوده کردن نهادهای نظارتی در ادارت و دانشگاهها بدون هیج واهمه ای بین المال را حیف و میل می کنند. معاون پشتیبانی با وامدار کردن مدیران حراست و نهادهای نظارتی بدون هیچ دغدغه ای هر کار دلخواه خودش را بدون نگرانی انجام می دهد و به کسی هم پاسخگو نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
در همه اركان مملكت، نهادها، ادارات و سازمان ها ديده مي شود
حمزه لو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
29
پاسخ
خیلی دیر متوجه شدید
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
36
پاسخ
حیات خلوت وزارت کار را جمع میکنیم و آنرا به حیات خلوت مجلس تبدیل میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
3
پاسخ
بسیار عالی تبلیغ و اطلاع رسانی کنید تا به مطالبه عمومی تبدیل شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
4
پاسخ
استفاده از موبایل را در ساعت کاری برای همه مدیران و کارمندان دولت ممنوع کنید با مجازات های سخت، همه کارچاق کن و دلال شده اند
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
3
پاسخ
و اینچنین است در ذوب آهن اصفهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
4
پاسخ
دیر متوجه نمی‌شوند این حیاط خلوت ها در تمام دولتها وجود داشته و وجود خواهد داشت هیچ ضوابطی هم بر آنها حاکم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
3
پاسخ
آن ها آنقدر به این ور و آن ور وصل هستند که شما نه می توانید وارد آن حیاط خلوت شوید و نه می توانید آن را جمع کنید .
ناشناس
|
Austria
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
4
پاسخ
به حیاط خلوتهای دانشگاهها رسیدگی کنید ببینید چه وضعیتی هست اونجا.
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