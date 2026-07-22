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گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر با الجولانی

امیر قطر و رئیس دوره انتقالی سوریه در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات اوضاع در غرب آسیا از جمله تنش در منطقه گفت‌وگو کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۹۳
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امیر قطر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و ابو محمد الجولانی (احمد الشرع) رئیس دوره انتقالی سوریه و رئیس جمهور خودخوانده این کشور روز چهارشنبه در تماسی تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف به بررسی روابط دوجانبه و راه‌های توسعه آن پرداختند.

امیر قطر و الجولانی درخصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و در رأس آن تحولات اوضاع در غرب آسیا رایزنی کردند.

رئیس دوره انتقالی سوریه نقش قطر و تلاش‌های این کشور در آرامش اوضاع و تقویت امنیت منطقه و بین‌المللی را تحسین کرد.

طرفین بر اهمیت تشریک مساعی منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش و ترجیح راه حل‌های سیاسی و گفت‌وگو در راستای تحکیم ثبات در منطقه و جلوگیری از تنش‌های بیشتر و حرکت به سمت حل اختلافات از طریق روش‌های دیپلماتیک و دستیابی به توافق فراگیر برای تحقق صلح پایدار تاکید کردند.

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برچسب ها
امیر قطر گفتگوی تلفنی الجولانی سوریه خاورمیانه تنش اسرائیل لبنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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پاسخ
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