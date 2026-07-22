به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و ابو محمد الجولانی (احمد الشرع) رئیس دوره انتقالی سوریه و رئیس جمهور خودخوانده این کشور روز چهارشنبه در تماسی تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف به بررسی روابط دوجانبه و راه‌های توسعه آن پرداختند.

امیر قطر و الجولانی درخصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و در رأس آن تحولات اوضاع در غرب آسیا رایزنی کردند.

رئیس دوره انتقالی سوریه نقش قطر و تلاش‌های این کشور در آرامش اوضاع و تقویت امنیت منطقه و بین‌المللی را تحسین کرد.

طرفین بر اهمیت تشریک مساعی منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش و ترجیح راه حل‌های سیاسی و گفت‌وگو در راستای تحکیم ثبات در منطقه و جلوگیری از تنش‌های بیشتر و حرکت به سمت حل اختلافات از طریق روش‌های دیپلماتیک و دستیابی به توافق فراگیر برای تحقق صلح پایدار تاکید کردند.