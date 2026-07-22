سفرای پاکستان، عربستان و چین در جمهوری اسلامی ایران در محل سفارت اسلام‌آباد در تهران دیدار کردند.

رایزنی دیپلمات‌های پاکستان، عربستان و چین در تهران

به گزارش تباناک، عمران احمد صدیقی سفیر جدید پاکستان در تهران که به تازگی ماموریت خود را در ایران آغاز کرده است، اخیرا رونوشت استوارنامه خود را به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان تقدیم کرد.

این دیپلمات پاکستانی همچنین امروز طی مراسمی استوارنامه خود را به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، تقدیم کرد.

پس از مراسم تقدیم استوارنامه، سفیران پاکستان، چین و عربستان سعودی در ایران در «خانه پاکستان» با یکدیگر دیدار کردند.