هشدار فرمانده هوافضا درباره حمله به پلها و نیروگاهها
اگر به پلها و نیروگاههای ما تعرض شود خاموشی برق متحدان و میزبانانِ کودککشان، قطعی است.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۸۴| |
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به گزارش تابناک، سیدمجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه در فضای مجازی نوشت: اگر به پلها و نیروگاههای ما تعرض شود خاموشی برق متحدان و میزبانانِ کودککشان، قطعی است.
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بوی پیروزی می آید
اگر نقطه زن های ما همبنجوری ادامه بدهند فکر کنم در آینده ما شاهد خبرهای خوبی باشیم و منطقه از پایگاه های آمریکایی پاکسازی می شود
اگر نقطه زن های ما همبنجوری ادامه بدهند فکر کنم در آینده ما شاهد خبرهای خوبی باشیم و منطقه از پایگاه های آمریکایی پاکسازی می شود
اگر آمریکایی ها بخواهند به تفاهم نامه و عقلانیت برگردند باید استقبال کرد و آمریکا هم می تواند مثل بقیه از مسیر ایرانی تنگه هرمز رد شود
الهی قربونتون بگردم با این دشمن جانی باید مقابله کرد خداوندمتعال پشت وپناه شماعزیزان دل باشه خداوندمتعال شما را حفظ کنه