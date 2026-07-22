اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ما تعرض شود خاموشی برق متحدان و میزبانانِ کودک‌کشان، قطعی است.

به گزارش تابناک، سیدمجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه در فضای مجازی نوشت: اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ما تعرض شود خاموشی برق متحدان و میزبانانِ کودک‌کشان، قطعی است.