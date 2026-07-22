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هشدار درباره حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران

یک منبع نظامی ایرانی تاکید کرد که در صورت حمله ایالات متحده آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران جنگ در منطقه به مرحله جدید منتقل خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۸۰
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برنامه هسته ای ایران

به گزارش تابناک، یک منبع نظامی ایرانی به خبرگزاری ریانووستی گفت: «هرگونه حمله احتمالی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، درگیری در منطقه را به سطح جدیدی منتقل خواهد کرد.»

پیش از این ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اگر آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، جنگ در منطقه گسترش خواهد یافت.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که به زودی به تاسیسات کوه کلنگ حمله خواهد کرد. در عین حال ترامپ عصر روز چهارشنبه به وقت تهران در پیامی مدعی آن شد که در صورت حمله ایران به هر کشتی در تنگه هرمز، زیرساخت‌های ایران را هدف قرار می‌دهد. 

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ایران آمریکا حمله تاسیسات هسته ای برنامه هسته ای کوه کلنگ ترامپ
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