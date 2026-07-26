عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید که برخی گزارش از تخلفات فدراسیون فوتبال به دست نمایندگان مجلس رسیده که در حال بررسی قرار گرفته و تحقیق و تفحص آغاز شده است.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به انتقاد از امیر قلعه‌نویی پرداخت و گفت: شنیده شد که آقایان عناوین و برچسب‌هایی را مطرح کردند که بسیار نادرست است. همه انتقاد‌ها از روی دلسوزی بوده، اما آقایان به منتقدان گفتند بی وطن و ایران فروش.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضوع معرفی گل‌گهر سیرجان به جای چادرملو به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو در حالی که قرار بود فدراسیون فوتبال با برگزاری تورنمنت سه جانبه میان پرسپولیس، گل‌گهر و چادرملو (برنده سه جانبه) نماینده ایران را معرفی کند، به یکی از پرونده‌های جنجالی این روزهای فوتبال ایران تبدیل شده است.

در این زمینه مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است که تخلف صورت گرفته در کمیسیون ورزش مجلس پیگیری شده و تحقیق و تفحص نیز آغاز شده است. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با تابناک همچنین اشاره کرد موضوع پاداش‌های میلیاردی به اعضای تیم ملی فوتبال هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی تابناک در خصوص موضوع معرفی گل‌گهر سیرجان به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و ضایع شدن حق تیم چادرملو اظهار داشت: نمی‌شود در کشور یک حرفی بزنید و قانونی بگذارید، اما چنین اتفاق عجیب و غریبی رقم بخورد. این اتفاقی است که باعث می‌شود مردم سرخورده شوند.

وزیر ورزش، یکی از وزرای امنیتی است!

وی با اشاره به این موضوع که در مجلس پیگیر موضوع ضایع شدن حق چادرملو هستند، گفت: ما از وزیر ورزش و جوانان می‌خواهیم سؤال کنیم، اما وزیر ورزش یکی از وزرای امنیتی است و هیچکس حق دیدارش را ندارد! من در این دو ماهه دو بار سرپرست وزارت دفاع را دیدم، اما وزیر ورزش را ندیدم که این ندیدن را به شرایط خاص کشور ربط داده‌اند که این هم از عجایب ورزش است.

دبیرکل فدراسیون بی‌جا کرده تخلف کرده!

نماینده مردم اردکان در مجلس با طرح این پرسش که چطور دبیرکل فدراسیون فوتبال پیش از مشخص شدن نماینده ایران در آسیا با برگزاری تورنمنت سه جانبه گل‌گهر را به AFC معرفی کرده است، گفت: علاوه بر فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش هم باید جوابگوی این نقطه تخلف و فساد باشد. چطور می‌شود شما یک تصمیم رسمی در مورد سه تا از تیم‌های بزرگ کشور پرسپولیس، چادرملو و گل گهر گرفته‌اید که آنها در تورنمنت سه جانبه شرکت کنند تا با نتیجه آن سهمیه آسیا را تعیین کنید، اما قبل از هر چیزی یک باشگاه دیگر را به آسیا معرفی کرده‌اید؟ وقتی هم سؤال می‌پرسیم، می‌گویند دبیرکل فدراسیون فوتبال تخلف کرده؛ بی جا کرده تخلف کرده است.

از تحقیق و تفحص نتیجه نگیریم وزیر را استیضاح می‌کنیم

پوردهقان وزارت ورزش و جوانان را خطاب قرار داد و اشاره کرد که در خصوص تخلف صورت گرفته جلسه‌ای را در کمیسیون ورزش مجلس برگزار کرده‌اند تا این موضوع شفاف‌سازی شود. او در این باره ادامه داد: روی صحبت ما با وزارت ورزش و جوانان است. موضوع قرار است تحقیق و تفحض شود و اگر از تحقیق و تفحص نتیجه نگیریم، به سمت استیضاح وزیر هم خواهیم رفت.

این نماینده مجلس تأکید کرد: حضور در آسیا حق چادرملو بوده و حق مردم یزد و اردکان است که دو میلیون جمعیت دارند. البته که پیگیری این موضوع خارج از بحث استانی است، چراکه روح مدیریت ورزش آسیب خورده و ما به دنبال این ماجرا هستیم.

معرفی گل‌گهر به آسیا پشت پرده‌هایی دارد

وی با اشاره به عدم پاسخگویی مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان به مجلس در خصوص این تخلف یادآور شد: وقتی سؤال می‌کردیم، تا چندی پیش می‌گفتند که همه مسئولان فدراسیون فوتبال با تیم ملی به جام جهانی رفته‌اند و باید برگردند. حالا که سؤال می‌کنیم، می‌گویند یک تیم دیگر معرفی شده و دیگر نمی‌شود تغییر داد. سؤال ما این است چطور می‌شود وقتی یک تیم خودش از حضور در آسیا انصراف داده و تیم جدید هم معرفی شده، می‌گویند نمی‌شود؟ چه موضوعی است و در پشت صحه چه اتفاقاتی در حال رقم خوردن است؟ اینها بحث‌های پشت پرده و مسائل خاصی است که اگر اتفاق خاصی رقم نخورد، موضوع را به جد پیگیر خواهیم بود.

اگر گل‌گهر با ۱۰۰ میلیارد به آسیا معرفی شده، عجیب است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع صحت دارد مجموعه گل‌گهر برای کمک به تیم ملی ۱۰۰ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال پول داده و به همین دلیل تیم گل‌گهر به آسیا معرفی شده، گفت: موضوعی که هست، کمک حوزه صنعت به تیم ملی فوتبال بوده و ما یک نامه رسمی از طرف رئیس جمهور داریم که بنا به درخواست فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان، از مدیران حوزه صنعت خواسته تا به تیم ملی کمک کنند. گل‌گهر سیرجان کمک کرده و یکی دو واحد صنعتی دیگر هم که نه با عددی که اشاره کردید، با عدد‌های کمتری کمک کره‌اند. اما قرار نیست به واسطه این پرداختی‌ها، قولی به باشگاهی داده شود و اگر چنین باشد، عجیب و غریب است.

پوردهقان با تأکید بر اینکه اگر فدراسیون فوتبال ۱۰۰ میلیارد از گل‌گهر پول گرفته و وعده داده این تیم را به آسیا معرفی می‌کند باید روشن شود، افزود: ما در این زمینه تحقیق و تفحص را خواهیم داشت. همچنین درباره پاداش‌های تیم ملی هم تحقیق خواهیم کرد که هر فرد چقدر گرفته، چه هزینه‌هایی شده و پول‌ها را چطور تقسیم کرده‌اند.

وزیر ورزش خودش را پشت جنگ پنهان کرده است

وی درباره اینکه آیا موضوع استیضاح وزیر ورزش و جوانان در صورت عدم حاصل شدن نتیجه با تحقیق و تفحص یک درخواست جدی از سمت مجلس است یا، چون او نماینده مردم اردکان است این موضوع را مطرح کرده، گفت: در این خصوص با فراکسیون ورزش هم صحبت کردیم و این یک موضوع جدی است و واقعاً تا حاصل شدن نتیجه پیش خواهیم رفت. از وزیر ورزش و جوانان هم نارضایتی شدیدی وجود دارد، چون وزیر خودش را پشت جنگ پنهان کرده و ما حتی او را نمی‌بینیم. این موضوع هم فقط به چادرملو ارتباط ندارد و موضوع توزیع پول در تیم ملی هم خودش یک موضوع جدی است.

باید نور تحقیق و تفحص را روی فوتبال بتابانیم

این نماینده مجلس درباره اینکه اخیراً شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده از موضوع پاداش‌ها در تیم ملی بی خبر هستند در حالی که پول تقسیم شده از سوی دولت به حساب فدراسیون واریز شده و مگر می‌شود نماینده دولت در ورزش از چنین موضوعی بی خبر باشد در حالی که یکی از معاونان وزیر هم در تیم ملی حضور داشته، گفت: به هر حال اینها در کنار هم نشان دهنده غیر شفاف بودن و مسائلی است که نیاز دارد تحقیق و تفحص کنیم. باید در تحقیق و تفحص نور را روی این مسائل بتابانیم تا خیلی چیز‌ها مشخص شود.

استدلال قلعه‌نویی برای گرفتن پاداش ۱۵۰ میلیاردی درست نبود

پوردهقان درباره اینکه افکار عمومی هم باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی واکنش‌های بسیار سنگینی را نسبت به پرداخت این پاداش‌ها از جمله پاداش ۱۵۰ میلیاردی به امیر قلعه‌نویی داشته‌اند، گفت: در بحث‌های ورزشی و فوتبال قهرمانی قراراد‌هایی بسته می‌شود و بر حسب آن پاداش‌هایی هم تعیین می‌شود. با این حال در این شرایط اقتصادی که در میانه جنگ و شرایط خاص هستیم، از سوی سرمربی تیم ملی عنوان می‌شود که، چون فلان مربی درجه یک و تراز جهانی آمده فلان عدد را گرفته پس من هم باید بگیریم، درست نبود و قابل مقایسه هم نیست. من جزو افرادی هستم که از توان داخلی حمایت می‌کنم و جای بحث ندارد، اما نباید سطح توقعات هم چنین باشد.

ای‌ کاش تیم ملی در گروه ضعیف‌تر صعود می‌کرد

وی با اشاره به اینکه امیر قلعه‌نویی گفته ایثار کرده که به جای مربیگری در تیم‌های باشگاهی با تیم ملی کار کرده و به جای دلار پاداش خود را ریالی دریافت کرده است، گفت: حتی اگر فرض بگیریم پرداخت چنین پاداش‌هایی در دنیای ورزش قهرمانی مرسوم است، دلیلی نداشته که سرمربی تیم ملی این حرف‌ها را بزند، کوچک شماری کنند و منت بگذارد. ضمن اینکه کیفیت بازی‌ها نیز قابل بررسی است، به ویژه اینکه حالا که جام جهانی ۴۸ تیمی شده و شرایط طوری بود که با افزایش تعداد تیم‌ها و گروه ضعیف‌تر امکان رفتن به مرحله حذفی بود،‌ ای کاش به مرحله بعدی می‌رسیدیم. آن وقت برای مردم هم یک مسائلی قابل قبول‌تر بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شنیدن این حرف‌ها و موضوعات، مسئله انتخاب سهمیه آسیا در فدراسیون فوتبال و تمامی مسائلی از این دست نشان می‌دهد که در ورزش تاریکخانه‌های زیادی وجود دارد.

گزارش‌هایی درباره پرداخت اضافه به کی‌روش به ما رسیده است

پوردهقان همچنین با اشاره به حواشی پیش آمده در رابطه با پرداخت پاداش بابت صعود به جام جهانی به پرداختی اضافه‌تر به کارلوس کی‌روش برای صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اشاره کرد که مهدی تاج به جای ۱۰ درصد ۲۰ درصد پاداش به این مربی داد که هنوز هم علت مشخص نیست، گفت: ما خیلی گزارش‌های دیگر داریم. از جمله افزایش پرداختی در موارد دیگر، پرداخت پاداش اضافه به کارلوس کی‌روش و سایر اتفاقات خارج از قانون که اتفاقاْ گزارش‌های این تخلفات از دل خود فدراسیون فوتبال بیرون می‌آید و برای ما ارسال می‌کنند. همه این گزارش‌ها هم مستند هستند و اگر احساس کنیم آقایان پاسخگو نیستند از ابزار‌های نظارتی استفاده خواهیم کرد تا آنها را به افکار عمومی که مردم باشند، پاسخگو کنیم.

کسی بی وطن است که سکوت کند و نقد نکند

این نماینده مجلس همچنین به ادبیات امیر قلعه‌نویی درباره منتقدان به عملکرد تیم ملی اشاره کرد و گفت: شنیده شد که آقایان عناوین و برچسب‌هایی را مطرح کردند که بسیار نادرست است. همه انتقاد‌ها از روی دلسوزی بوده، اما آقایان به منتقدان گفتند بی وطن و ایران فروش. اتفاقاً آدم بی وطن سکوت می‌کند تا ایراد‌ها دیده نشود و اینکه کسی سؤال کند که چرا باختیم یا چرا بردیم، دلسوز وطن است. افرادی که می‌پرسند چرا صعود نکردیم یا چرا بازیکن جوان با خودمان به جام جهانی نبردیم، اینها همه فکت‌هایی است که دلسوزی منتقدان به وطن را نشان می‌دهد.

اسناد نشان می‌دهد، آقایان می‌توانند روز را شب تلقی کنند

وی تصریح کرد: گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد، آقایان می‌توانند روز را شب و شب را روز تلقی کنند. البته ناگفته نماند که شاید مردم بگویند دغدغه‌های اقتصادی را دنبال کنیم که آنها هم باید پیگیری شود و کاملاً به جاست، اما همه می‌دانیم موضوعات اجتماعی مانند ورزش چقدر برای مردم اهمیت دارد. همین میزان بازدید از مسابقات فوتبال و ورزش نشان می‌دهد که شاید حتی چند ساعت دلخوشی برای مردم، چقدر مهم است و آنها را برای ساعتی از اخبار تلخ، ناامید کننده و جنگ دور می‌کند و مردم به این دلخوشی‌ها چنگ می‌زنند تا زندگی را ادامه دهند. در این حال و احوال و ناراحتی‌ها شنیدن، خبر‌های تلخ واقعاً آثارش بسیار بسیار تلخ‌تر است و شخص وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال به سمت پاسخگویی بروند.