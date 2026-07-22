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«بانک شهر» با تأیید قاطع سهامداران، کارنامه موفق خود را به ثبت رساند

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1404 با حضور بیش از 74 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و عملکرد این بانک با استقبال و حمایت گسترده سهامداران مورد تأیید قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۷۱
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«بانک شهر» با تأیید قاطع سهامداران، کارنامه موفق خود را به ثبت رساند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، این مجمع با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ناظر فرابورس و جمع گسترده‌ای از سهامداران برگزار شد. همچنین امکان مشاهده آنلاین این رویداد از طریق پایگاه اینترنتی بانک شهر برای سایر سهامداران فراهم بود تا روند برگزاری مجمع را به صورت زنده دنبال کنند.

در جریان این نشست، گزارش عملکرد سالانه، برنامه‌های راهبردی و مهم‌ترین دستاوردهای بانک در حوزه‌های مختلف تشریح شد. در ادامه نیز صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، با استناد به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، به تصویب اکثریت سهامداران رسید.

بانک شهر طی سال‌های اخیر با اتکا به رویکردهای نوین مدیریتی، توسعه خدمات مالی، ارتقای شاخص‌های عملکردی و تمرکز بر افزایش بهره‌وری، جایگاه خود را در میان بانک‌های بورسی کشور بیش از پیش تقویت کرده و دستاوردهای ارزشمندی را در شبکه بانکی به ثبت رسانده است.

این بانک در سال مالی ۱۴۰۴ نیز با تمرکز بر صیانت از منافع سهامداران، ضمن رشد 90 درصدی منابع درسال 1404 به نسبت 1403، سودآوری به میزان 29 همت، افزایش سرمایه معادل 37.5 همت و رسیدن به سرمایه 39 همتی، رشد نزدیک به 100درصدی درآمدهای کارمزدی و ...توانسته است با توسعه خدمات نوین بانکی، بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان و اجرای برنامه‌های تحول‌محور، روند رشد و توسعه خود را با شتاب بیشتری دنبال کند و عملکردی قابل توجه در شاخص‌های مختلف به نمایش بگذارد.

در پایان این مجمع، سهامداران با قدردانی از عملکرد هیأت‌مدیره و تیم مدیریتی بانک شهر، بر تداوم برنامه‌های توسعه‌ای، تقویت خدمات نوین و حفظ مسیر رو به رشد بانک در سال 1405 تأکید کردند.

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بانک شهر مجمع عمومی سهامداران بانک شهر
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