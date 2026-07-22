گزارش سی بی اس علیه ادعای پیت هگست درباره جنگ ایران
به گزارش تابناک، وبگاه شبکه سیبیاس در گزارشی تصریح کرد، برآورد ۳۷.۵ میلیارد دلاری ارائه شده توسط پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از هزینههایی که جنگ تحمیلی علیه ایران به روی دست مالیاتدهندگان آمریکایی گذاشته، به طور قطع برآوردی نیست که تمامی هزینههای مرتبط با جنگ را پوشش داده باشد.
به نوشته این رسانه، از جمله مواردی که در این رقم لحاظ نشده، هزینههای بازسازی و ساخت مجدد تاسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه که در جریان جنگ متجاوزانه تخریب شده و خسارت دیدند، است.
طبق گزارش رسانههای آمریکایی، هگست در پاسخ به سوال «دیک دربین»، سناتور دموکرات، این رقم را هزینههای پیشبینی شده تا پایان سال مالی جاری (پایان سپتامبر) از جمله حقوق نیروهای نظامی اعلام کرد .
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به دنبال به سرانجام رساندن درخواست بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری برای وزارت جنگ برای پوشش دادن هزینههای جنگ تحمیلی علیه ایران بوده است.
هگست در این جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه هشدار داده که در صورت عدم تأمین بودجه مورد نیاز، با کسری بودجه جدی مواجه خواهند شد و حتی ممکن است برخی برنامههای آموزشی نیروهای نظامی با محدودیت یا لغو مواجه شوند .
بر اساس گزارشهای دیگر، برآورد فعلی نسبت به رقم ۲۹ میلیارد دلاری که در اوایل ماه مه توسط پنتاگون در ارتباط با هزینههای جنگ علیه ایران اعلام شده بود، حدود ۸ میلیارد دلار افزایش یافته است . با این حال، سناتورهای دموکرات در این جلسه به شدت از استراتژی دولت ترامپ در این جنگ متجاوزانه انتقاد کرده و خواستار شفافیت بیشتر در مورد اهداف نظامی و هزینههای واقعی این جنگ شدهاند .
بنا بر گزارشهای دیگر، این جنگ که از اسفند ماه با حمله تروریستی منجر به شهادت حضرت آیتالله خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز شده، تا کنون تلفات جانی و مالی به مراتب سنگینتری برای ایالات متحده نسبت به آمارهای رسمی ادعایی اعلام شده توسط مقامات آمریکایی، داشته است.