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جزئیات یک‌طرفه شدن جاده‌های شمال

با آغاز تعطیلات و افزایش حجم تردد در جاده‌های منتهی به مازندران پلیس راه استان مازندران، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه در محورهای هراز و کندوان طی امروز چهارشنبه تا صبح شنبه خبرداد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۶۶
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به گزارش تابناک، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف تسهیل در رفت‌وآمد و ارتقای ایمنی مسافران محدودیت‌های ترافیکی در محورهای اصلی استان از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۳۱ تیر آغاز شده و تا ساعت ۶ صبح روز شنبه سوم مردادماه ادامه خواهد داشت.

یک‌طرفه شدن کندوان

وی با تشریح محدودیت‌های محور کرج- چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است. 

رئیس پلیس راه استان مازندران بیان کرد: همچنین در روز جمعه دوم مردادماه تردد از ابتدای آزادراه تهران-شمال به سمت چالوس از ساعت ۱۴ ممنوع بوده و از ساعت ۱۵ نیز مسیر پل زنگوله به سمت چالوس مسدود می‌شود.

عبادی افزود: از ساعت ۱۶ جمعه مسیر شنال به جنوب مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه در می‌آید و این وضعیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت، البته در صورت کاهش بار ترافیک امکان تغییر ساعت پایان طرح وجود دارد.

محدودیت‌های محور هراز

وی با اعلام اینکه تردد تمامی تریلرها در محور هراز ممنوع است، اضافه کرد: همچنین کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز خودروهای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در بازه‌های زمانی ۱۲ تا ۲۴ ردز چهارشنبه تیر و همچنین ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنج‌شنبه یکم و جمعه دوم مردادماه با محدودیت همراه است.

رئیس پلیس راه مازندران یادآور شد: در صورت نیاز و بنا به صلاحدید مأموران پلیس، در روزهای جمعه و شنبه محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان اعمال خواهد شد.

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برچسب ها
وضعیت جاده ها جاده های شمال جاده چالوس جاده هراز
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