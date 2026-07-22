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تهدید تند ترامپ: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت!

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایان مراسم یادبود جدیدترین تلفات آمریکا در جنگ علیه ایران، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۶۲
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11197 بازدید
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۱۰

تهدید تند ترامپ: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایان مراسم یادبود جدیدترین تلفات آمریکا در جنگ علیه ایران، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت.

دونالد ترامپ افزود: آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستند و هیچ‌کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

این در حالی است که تمامی نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان داده‌اند که اکثر آمریکایی‌ها خواستار پایان فوری تجاوز نظامی علیه ایران هستند.

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دونالد ترامپ سربازان آمریکایی تهدید ایران سلاح هسته ای جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
10
9
پاسخ
تو بهای سنگین تری خواهی پرداخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
10
7
پاسخ
محمد خاتمی را بفرستید تا با عمو ترامپ شان به صلح شرافتمندانه دست پیدا کند.!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
10
9
پاسخ
غیر از تهدید هنری نداری قمارباز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
9
8
پاسخ
با عمل متقابل بر علیه منافع رژیم آمریکا در منطقه، در دهان یاوه گوی این مردک بزنید!
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
8
8
پاسخ
دهان نجس و یاوه گوی این سگ هار حرامزاده فقط با سرب داغ بسته میشه .
حرف حساب یک کلام ، قتل ترامپ والسلام .
سردار جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
10
8
پاسخ
ما هزینه ها را دادیم قبلا مردک
حالا نوبت تسویه حسابه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
8
8
پاسخ
تنها راه استیضاح ترامپ اینه که سرباز آمریکایی ها را بکشید هر چی بیشتر استیضاحش زودتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
6
13
پاسخ
۱۸۶ کودک معصوم و بیگناه رو قطعه قطعه کردی بیشرف، اونوقت برای کشته شدن چند تا سرباز وحشی ناراحتی و طلبکاری. خدا عذابتو بیشتر کنه
آرش کمان گیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
5
8
پاسخ
جون بقیه مهم نیست فقط جون آمریکایی و اسرائیلی مهمه! ؟
پدرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
6
11
پاسخ
ما بهای سنگینو پرداختیم، حالا نوبت شماست
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