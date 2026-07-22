تهدید تند ترامپ: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت!
رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایان مراسم یادبود جدیدترین تلفات آمریکا در جنگ علیه ایران، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۶۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایان مراسم یادبود جدیدترین تلفات آمریکا در جنگ علیه ایران، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت.
دونالد ترامپ افزود: آمریکاییها مخالف جنگ نیستند و هیچکس نمیخواهد ایران به سلاح هستهای دست یابد.
این در حالی است که تمامی نظرسنجیها در آمریکا نشان دادهاند که اکثر آمریکاییها خواستار پایان فوری تجاوز نظامی علیه ایران هستند.
گزارش خطا
هشدار جدی؛ آمریکا و ایران در آستانه یک جنگ بیپایان هستند/ جنگ سوم، برنده ندارد؛ مذاکره تنها گزینه است
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محمد خاتمی را بفرستید تا با عمو ترامپ شان به صلح شرافتمندانه دست پیدا کند.!
با عمل متقابل بر علیه منافع رژیم آمریکا در منطقه، در دهان یاوه گوی این مردک بزنید!
دهان نجس و یاوه گوی این سگ هار حرامزاده فقط با سرب داغ بسته میشه .
حرف حساب یک کلام ، قتل ترامپ والسلام .
حرف حساب یک کلام ، قتل ترامپ والسلام .
تنها راه استیضاح ترامپ اینه که سرباز آمریکایی ها را بکشید هر چی بیشتر استیضاحش زودتر
۱۸۶ کودک معصوم و بیگناه رو قطعه قطعه کردی بیشرف، اونوقت برای کشته شدن چند تا سرباز وحشی ناراحتی و طلبکاری. خدا عذابتو بیشتر کنه