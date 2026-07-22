تهدید تند ترامپ: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت!

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایان مراسم یادبود جدیدترین تلفات آمریکا در جنگ علیه ایران، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایان مراسم یادبود جدیدترین تلفات آمریکا در جنگ علیه ایران، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت.

دونالد ترامپ افزود: آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستند و هیچ‌کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

این در حالی است که تمامی نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان داده‌اند که اکثر آمریکایی‌ها خواستار پایان فوری تجاوز نظامی علیه ایران هستند.