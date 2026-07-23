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تابناک گزارش می دهد؛

نرخ مصوب روی کاغذ، قیمت نجومی در تلگرام / از حق رزرو تا تضمین صندلی!

در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری با لحنی قاطع از «نرخ مصوب» و «برخورد با تخلفات» سخن می‌گوید، واقعیت بازار بلیت اربعین چیز دیگری است. بلیت‌هایی که طبق قانون باید ۲۴ میلیون تومان باشند، در چند ثانیه از سایت‌ها غیب می‌شوند تا در بازار سیاه و کانال‌های تلگرامی با قیمت‌های نجومی به فروش برسند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۵۸
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2821 بازدید
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۴

تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است که ابلاغیه‌های سازمان هواپیمایی کشوری، در برابر قدرت دلالان و تبانی‌های پشت‌پرده، هیچ کارایی ندارد؛ بنابراین وقتی بخشی از ظرفیت پروازها توسط آژانس‌های مجاز برای فروش در بازار سیاه کنار گذاشته می‌شود و ادعای اتمام ظرفیت در سایت‌ها مطرح می شود، نرخ مصوب تبدیل به یک عدد نمایشی روی کاغذ می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز فروش بلیت پرواز‌های اربعین ۱۴۰۵ برای بازه زمانی اول تا ۱۶ مرداد طی امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داده و اعلام کرد: فروش بلیت به‌صورت گروهی برای بیش از ۹ نفر در این ایام ممنوع است همچنین نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان است و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان از مسافران ممنوع است.

او اظهار کرد: نرخ مصوب بلیت رفت و برگشت از تهران و فرودگاه‌های غرب کشور به‌مقاصد نجف و بغداد ۲۴ میلیون تومان و از مشهد و فرودگاه‌های شرق کشور به این دو شهر عراق ۲۸ میلیون تومان تعیین شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده فروش بلیت پرواز‌های اربعین صرفاً از طریق وب‌سایت شرکت‌های هواپیمایی و سکو‌های مجاز فروش بلیت انجام می‌شود و هرگونه تخلف از نرخ‌های مصوب، دریافت مبالغ اضافی و فروش خارج از ضوابط برخورد خواهد شد.

گرچه این اطلاعیه برای تسهیل سفر زائران درنظرگرفته شده است، اما وقتی آن را با تجربه سال‌های گذشته و واقعیت‌های بازار بلیت تطبیق می‌دهیم لایه‌هایی از تناقض دیده می‌شود . برای مثال تعیین نرخ مصوب ۲۴ یا ۲۸ میلیون تومان در بازه زمانی کوتاه اربعین، با واقعیت بازار سازگار نیست؛ چراکه وقتی تقاضا به شدت زیاد و ظرفیت محدود باشد، نرخ مصوب فقط روی کاغذ می‌ماند و باعث می‌شود بلیت‌ها در چند ثانیه «تمام» شوند و بلافاصله در بازار سیاه با قیمت‌های چند برابر ظاهر شود.  

ازسویی دیگر، ممنوعیت فروش برای بیش از ۹ نفر، شاید به ظاهر تلاشی برای جلوگیری از خرید توسط دلالان است، اما این قانون لبه تیغ است؛ چراکه بسیاری از خانواده‌های زائر که بیش از ۹ نفر هستند، مجبورند بلیت‌های خود را تکه‌تکه بخرند یا به سراغ دلالانی بروند که بلیت‌های گروهی را به صورت غیرقانونی رزرو کرده‌اند همچنین برخی دیگر از زائران نیز که با فضای دیجیتال آشنا نیستند به جای سایت‌ها، به آژانس‌های محلی یا دلالان مراجعه کرده و همین‌جا است که تخلفات شروع می‌شود.

مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که در بازار آزاد هم تخلفاتی رخ می‌دهد که سازمان هواپیمایی یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد آنها را کنترل کند برای مثال دلالان با استفاده از ربات‌ها یا شناسنامه‌های متعددی که از آشنایان جمع‌آوری کرده‌اند، در همان ثانیه‌های اول فروش، ظرفیت‌های کلیدی را می‌بلعند سپس این بلیت‌ها را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب در تلگرام یا دفاتر غیررسمی می‌فروشند.

گاهی نیز دلالان بلیت را به نرخ مصوب می‌فروشند ولی مبالغ دیگری تحت عنوان «حق رزرو»، «کارمزد خدمات»، «بیمه تکمیلی» یا «تسهیل در سفر»، مبالغی بین ۲ تا ۱۰ میلیون تومان اضافه دریافت می‌کنند؛ البته در مواردی هم مبلغی را بابت «تغییر نام» یا «تضمین صندلی» از زائر می‌گیرند که هیچ جایگاهی در نرخ مصوب ندارد.

برخی آژانس‌های مجاز نیز در پشت صحنه با شرکت‌های هواپیمایی تبانی کرده و بخشی از ظرفیت را برای فروش در بازار سیاه با قیمت بالاتر کنار می‌گذارند و در سایت ادعا می‌کنند که ظرفیت به پایان رسیده است.  

به گزارش تابناک ، به نظر می‌رسد این ابلاغیه بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد تا اجرایی وتا زمانی که سیستم نظارت برای جلوگیری از خرید تکراری با یک کد ملی فعال نباشد و برخورد سخت با دلالانی که بلیت‌ها را در تلگرام می‌فروشند صورت نگیرد، نرخ مصوب فقط یک عدد روی کاغذ است و زائر در نهایت مجبور است به سراغ «بازار سیاه» برود.

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برچسب ها
قیمت بلیت اربعین تخلفات شرکت های هواپیمایی نرخ مصوب بلیت هوایی اربعین سازمان هواپیمایی کشور
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Canada
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
بازی همیشگی که نرخ ها افزایش پیدا کند
دلار هم به بهانه تک نرخی و جلوگیری از فساد افزایش دادند اما در نهایت نه دلار تک نرخی شد نه فساد برچیده
دو روز دیگه وزیر راه میاد به این افزایش قیمت ها صحه میزار و بهانه جنگ و گرانی و تحریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
3
پاسخ
مشتریان خطوط هوایی با این قیمتهای فوق نجومی از قشر برخوردار و خرپولن . طرف می بینی کار خاص و واجبی هم انجام نمیده ولی بحدی حقوقش نجومیه که نرخ های فعلی پروازها چند برابر هم بشه بازم ککش نمیگزه
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
2
پاسخ
بزودی وزیر راه و ترابری میاد و برای جلوگیری از تفاوت قیمتها نرخ را افزایش می دهد و پرونده بسته میشه تا شش ماه دیگه که دوباره قراره افزایش جدید رو شاهد باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
1
پاسخ
چیمون درسته؟
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