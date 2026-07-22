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هشدار اروپا به کشتی‌های مرتبط با آمریکا و عربستان

سازمان مأموریت دریایی اتحادیه اروپا (ASPIDES) با افزایش تنش‌ها در دریای سرخ، به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی هشدار داد از تردد در دریای سرخ و خلیج عدن در نزدیکی سواحل یمن خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۵۱
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مأموریت دریایی اتحادیه اروپا (ASPIDES) اعلام کرد کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی مرتبط با اسرائیل، ایالات متحده و عربستان سعودی باید از عبور از دریای سرخ و خلیج عدن در نزدیکی سواحل یمن خودداری کنند، زیرا سطح تهدید علیه این شناور‌ها «بالا» ارزیابی می‌شود.

این هشدار پس از آن صادر شد که جنبش انصارالله یمن اعلام کرد محاصره دریایی کشتی‌های عربستان سعودی در حال عبور از تنگه راهبردی باب‌المندب را آغاز خواهد کرد.

مأموریت دریایی اتحادیه اروپا تأکید کرد این هشدار شامل کشتی‌هایی با هر پرچمی می‌شود که به‌تازگی در بنادر عربستان پهلو گرفته، بارگیری یا تخلیه بار انجام داده‌اند؛ زیرا ممکن است از سوی حوثی‌ها وابسته به منافع عربستان تلقی شده و هدف حمله قرار گیرند.

سازمان ماموریت دریایی اتحادیه اروپا همچنین به کشتی‌هایی که اخیراً از بنادر عربستان عبور کرده‌اند توصیه کرد برای کاهش احتمال شناسایی، ردپای الکترونیکی خود را با محدود کردن سامانه‌های رهگیری و ارسال سیگنال‌های شناسایی کاهش دهند.

بر اساس این گزارش، اجرای مؤثر محاصره باب‌المندب از سوی انصارالله می‌تواند جبهه جدیدی در درگیری‌های مرتبط با ایران ایجاد کرده و احتمال مداخله نظامی آمریکا را افزایش دهد؛ موضوعی که ممکن است توان واشنگتن برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را نیز تحت تأثیر قرار دهد. همچنین این وضعیت می‌تواند صادرات سوخت دیزل عربستان به اروپا را در مقطع حساس بازار انرژی با اختلال مواجه کند.

نیرو‌های مسلح یمن از روز دوشنبه و به دنبال تجاوز عربستان سعودی علیه فرودگاه صنها، محاصره دریایی علیه این کشور اعمال کرد.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با اشاره به اقدامات جنایتکارانه عربستان سعودی علیه ملت یمن گفت، نیرو‌های مسلح یمن، ممنوعیت کشتیرانی دریایی را بر دشمن جنایتکار سعودی بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» اعلام می‌کنند و این دستور از لحظه صدور این بیانیه (دوشنبه)، لازم‌الاجرا است.

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برچسب ها
اروپا کشتیرانی عربستان سعودی باب المندب دریای سرخ انصارالله یمن
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