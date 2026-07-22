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ادعای تازه آمریکا علیه حاکمیت ایران در تنگه هرمز

وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در حاشیه نشست آسه‌آن در فیلیپین، ادعاها علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت که واشنگتن کنترل ایران بر تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۴۷
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6385 بازدید
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ادعای تازه آمریکا علیه حاکمیت ایران در تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روبیو در جواب به سوال خبرنگار در خصوص اظهارات وزیر ارشد اسرائیل درباره جنگ آمریکا با ایران، به اظهارنظر کلی درباره مواضع رسمی واشنگتن بسنده کرد.

وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست وزرای خارجه عضو «آسه‌آن»، به مانیل سفر کرده، در حاشیه این نشست با سوالات مختلف خبرنگاران مواجه شد.

یکی از خبرنگاران پرسید، سخنان وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بزالل اسموتریچ درباره ایده‌آل بودن وضع کنونی جنگ آمریکا با ایران، نشان می‌دهد که منافع اسرائیل با آمریکا همخوان نیست. نظر شما در این باره چیست؟

دیروز اسموتریچ درباره تجاوزات هفته‌های اخیر آمریکا علیه ایران گفته بود: «اسرائیل هیچ منفعتی در پیوستن به این جنگ ندارد؛ وضعیت فعلی برای ما بهترین است.»

وزیر خارجه آمریکا، امروز در جواب به سوال خبرنگار گفت: «من نمی‌توانم درباره آنچه که یک مقام در یک دولت اسرائیل حرف زده، اظهارنظری بکنم، اما می‌توانم به طور کلی به شما بگویم که یک ایران مجهز به (سلاح) اتمی، قابل پذیرش نیست و نمی‌تواند چنین اتفاقی بیافتد. رئیس‌جمهور نمی‌تواند اجازه دهد که چنین اتفاقی بیافتد.»

دیپلمات ارشد دولت ترامپ سپس به سراغ تنگه هرمز رفت و ادعا‌های مقامات آمریکایی علیه کنترل ایران بر این آبراهه را تکرار کرد.

روبیو مدعی شد: «از منظر تاثیرات (کنترل ایران روی تنگه هرمز) بر اقتصاد جهانی، ایران در حال هدف قرار دادن کشتیرانی جهانی در آبراهه بین‌المللی است و خواهان کنترل و تعیین این است که کدام کشتی امکان عبور داشته باشد و کدام نداشته باشد.»

وی افزود: «(اما) این غیرقابل قبول است و ما این را قبول نخواهیم کرد. ما اجازه نخواهیم داد که این وضع تبدیل به وضعیت موجود (در آینده) شود. البته در نهایت کشور‌های دیگر هم هستند که همانند ما همین باور را دارند چرا که تاثیراتی که آنها متقبل شده‌اند بسیار بیشتر از ما بوده است.»

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مارکو روبیو تنگه هرمز کشتیرانی اسموتریج
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
8
22
پاسخ
مگه دست خودتونه تنگ ماست کنترلش هم با ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
11
21
پاسخ
پس لطفا همگی چشمانشان را باز کنند و ببینند که آمریکا در تفاهمی که امضا کرد حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را پذیرفت و الان خیلی راحت داره میزنه زیرش
لطفا و لطفا یک عده معلوم الحال سعی نکنند آمریکا را در تمام جنایاتش تطهیر کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
9
18
پاسخ
ما به پذیرش و عدم پذیرش اون کاری نداریم... سرزمین و آبهای خودمونه...

مثل این میمونه که ما بگیم روبیو میره خونش ما نمی پذیریم بره رو تخت خونه خودش بخوابه...
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