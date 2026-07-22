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بقائی: هیچ فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ وجود ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه امروز با بیان اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر اساس تعهدات پادمانی به آژانس اعلام شده، گفت: تمرکز بیمارگونه آمریکا بر کوه کلنگ که هیچ فعالیت هسته‌ای در آن وجود ندارد، چیزی جز بهانه‌جویی برای تخریب و ویرانگری نیست.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۴۳
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه) ۳۱ تیرماه، در واکنش به حملات و تهدید‌های آمریکا علیه تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران در پیامی نوشت: حملات و تهدید‌های مکرر آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نه تنها خلاف همه اصول و مبانی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و نیز قطعنامه‌های ذیربط شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، بلکه اساساً نشانه دشمنی عمیق آمریکا با علم و دانش و توسعه ایران است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیشب در جمع خبرنگاران در حاشیه دیدار جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان تهدید به حمله به کوه کلنگ گزلا کرد و گفت: «ما قطعاً به سایت جدیدی که درباره آن صحبت می‌کنند (کوه کلنگ) حمله خواهیم کرد. آنها به خاطر سلاح‌های هسته‌ای در این ماجرا هستند و در تلاشند تا یک سایت هسته‌ای را بازسازی کنند. ما به آن سایت ضربه خواهیم زد. هر سایتی که حتی به فکر سلاح‌های هسته‌ای باشند، با قدرت بسیار زیادی به آن حمله خواهیم کرد.»

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این رابطه با بیان اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر اساس تعهدات پادمانی به آژانس اعلام شده است، خاطرنشان کرد: تمرکز بیمارگونه آمریکا بر کوه کلنگ که هیچ فعالیت هسته‌ای در آن وجود ندارد، چیزی جز بهانه‌جویی برای تخریب و ویرانگری نیست.

بقائی پرسید: راستی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد دبیرکلی سازمان ملل کجاست؟!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در شبکه ایکس نوشت: ایرانیان با تمام توان در برابر کینه‌توزی آمریکا و هرگونه تعرض به حاکمیت و امنیت ملی کشورشان می‌ایستند.

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برچسب ها
کوه کلنگ فعالیت هسته ای اسماعیل بقایی پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی
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