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سعیدی در گفتگو با تابناک:

حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به تهدید اخیر دونالد ترامپ مبنی بر حمله به منطقه «کوه کلنگ» و تأسیسات هسته‌ای ایران، تأکید کرد که هدف قرار دادن مراکز هسته‌ای و زیرساخت‌های غیرنظامی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و جمهوری اسلامی ایران در صورت هرگونه اقدام، پاسخی قاطع، کشنده و پشیمان‌کننده خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۲۳
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28597 بازدید
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۲۷

بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تهدید اخیر دونالد ترامپ مبنی بر حمله به منطقه «کوه کلنگ» و تأسیسات هسته‌ای ایران، اظهار کرد: در منشورهای بین‌المللی، بخشی تحت عنوان «حقوق جنگ» وجود دارد که میان مراکز نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شده است. اقداماتی که آمریکا در طول این جنگ انجام داده، از جمله حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، کاملاً برخلاف قواعد و مقررات بین‌المللی است.

وی افزود: در هیچ‌یک از اسناد و منشورهای بین‌المللی، هدف قرار دادن تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای کشورها پیش‌بینی نشده و این اقدام، مصداق آشکار نقض حقوق بین‌الملل است. با این حال، آمریکایی‌ها زیرساخت‌هایی مانند حوزه انرژی و پل‌های ارتباطی را هدف قرار داده‌اند.

سعیدی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون پاسخ قاطع و محکمی به این اقدامات داده است، تصریح کرد: اگر آمریکا بخواهد تهدیدات خود علیه مراکز هسته‌ای از جمله منطقه «کوه کلنگ» را عملی کند، همان‌گونه که در بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز آمده است، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت منافع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: این پاسخ تنها محدود به منافع آمریکا نخواهد بود و همه کشورهایی که به هر نحوی با آمریکا در این اقدامات همکاری کرده باشند نیز ضربات محکم و کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد. مطمئن باشند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران، پاسخی کشنده، قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به تهدید ترامپ، اقدامات بازدارنده و حفاظتی ویژه‌ای برای منطقه «کوه کلنگ» و مراکز هسته‌ای کشور در نظر گرفته شده است، گفت: آمریکایی‌ها اگر بخواهند چنین اقدامی انجام دهند، پاسخ لازم را دریافت خواهند کرد و اقدامات امنیتی، حفاظتی و سایر تمهیدات لازم برای صیانت از مراکز هسته‌ای کشور پیش‌بینی و اجرا شده است.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، طی روزهای اخیر در ادامه تهدیدهای خود علیه ایران، از احتمال هدف قرار دادن منطقه موسوم به «کوه کلنگ» (Pickaxe Mountain) در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز سخن گفته است. وی ابتدا در گفت‌وگویی رسانه‌ای این منطقه را «یکی از اهداف احتمالی» آمریکا توصیف کرد و سپس با تشدید ادبیات خود مدعی شد که ایالات متحده «به‌زودی» این منطقه را هدف قرار خواهد داد.

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برچسب ها
مجلس دولت مذاکرات جنگ ایران با آمریکا خبر فوری تابناک بهنام سعیدی کمیسیون امنیت ملی کوه کلنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
42
16
پاسخ
به پزشکیان بگید بره با مذاکره درستش کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
بزن زنگو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
شکی در باطن کثیف ترامپ و نتانیاهو، سلطنت طلبان ربع پهلوی و برخی کشورهای عربی نیست که عهد و پیمان قاموسشان نیست و همه متنفر هستیم از دشمنان
ولیکن پروتکل های جهانی ترسیم شده در میانه جنگ که یقینا به نفع هیچ کس حتی تو نیست باید مذاکره هم با سیاست گرفتن امتیاز حداکثری و به نفع کشور و جهت ترسیم وجهه مثبت برای عدم تمایل به جنگ در .
اذهان بین الملل پیگیری گردد.
دعا برای افزایش سیاست در ذهن جنابعالی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
شاید بهتر باشه زیر ساخت های رژیم صهیونسیتی را بزنیم نیروگاه‌های برق و آب و راه آهن و پل های ارتباطی مهم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اگر میتونی با موشک.درستش کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
7
68
پاسخ
برای حمله به فردو هم قرار بود پاسخ ویرانگر بدیم منتها 2 ساعت بعدش آتش بس شد، حس نمیکنید این مدل تهدید کردنها به جای بازدارندگی نتیجه عکس داره ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
آفرین. وقتی فردو را زد
باید با 1000 موشک
دیمونا را باخاک یکی می کردید.
یا تاسیسات هسته ای امارات را به توپ می بستید.
یا حمله می کردید
کویت را به عنوان غرامت می گرفتید
وقتی دشمن پاسخ در خور دریافت نمی کند، گستاخ تر می شود.
ایران مسلما برتری محسوسی در جنگ زمینی خواهد داشت
چرا برای بازدارندگی از این پتانسیل استفاده نکرده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ما هم دیمونا را با خاک یکسان کنیم و نفت و گاز منطقه را بزنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
زیر ساخت های رژیم صهیونسیتی را بزنیم برق و آب و راه آهن های مهم و پل های ارتباطی مهم رژیم صهیونسیتی را بزنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
5
54
پاسخ
افراد غیر مرتبط به ویژه نماینده های مجلس در مورد مسائل فوق حساس نظر ندهند. کشور نیروی نظامی و سخنگو دارد. اینجا جایی برای خودنمایی نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ایشون ناشیانه ادعا را تایید کرد!
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
چشم ارباب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
37
پاسخ
جدی میگی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
6
31
پاسخ
هواستان به کمین اسرايیل هست؟ خود را به خواب زده، داره نقشه می کشد؟ ما را به اربابش امریکا مشغول کرده؟ دوره بعد ممکن نوبت اسراییل باشد تا به این ترتیب ما را خسته کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
حواس درسته فرمانده! پير بشي الهي
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
استاد به قول رفیقمون فرمانده
در همه حال باید مراقب باشیم

اسرائیل و آمریکا لکه ننگ بدعهدی و ددمنشی هستند
ایضا مراقب ترکیه آذربایجان و برخی کشورهای عربی و حتی جوجه جولانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
33
7
پاسخ
آقای بقایی فرموده اند که ایران هیچگونه تاسیسات هسته ای در کوه کلنگ پنهان نکرده است و بنابراین جای نگرانی نیست چون آمریکا هم به این حقیقت باور دارد و به محل مذکور حمله نخکاهد کرد
جانفدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
38
23
پاسخ
لطفاً لطفاً با قاطعیت با کشورکها ی میزبان جنایتکاران اتمام حجت کنید که کشور کشان را به خاکستر تبدیل نکنند. برای امتحان گریزی هم به کابل های اینترنت در تنگه هرمز اشاره کوچکی شود تا بدانند که چه غلطی می کنند. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع وبا غیرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
30
31
پاسخ
انشالله ترامپ جنایتکار به زودی مانند گراهام به درک واصل می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
27
12
پاسخ
ایران بایداعلان‌کند هرگونه حمله به تاسیسات اتمی کشور معادل خروج انی از ان‌ پی تی میباشد
تنخا بعداز توقف حملات و پیستن اسراییل به ان پی تی
شایدایران هم دوباره بپیوندد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
8
5
پاسخ
چرا به اسراییل حمله پیش دستانه نمیکنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
جالب است که به کشورهای حوزه خلیج فارس حمله می کنیم با این منطق که در آن ها پایگاه های آمریکا وجود دارد .‌خوب پایگاه های آمریکا در اسراییل هم وجود دارد . چرا به پایگاه های آمریکا در اسراییل حمله نمی شود ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
یعنی جوابشو نمیدونی؟
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