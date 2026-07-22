حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار میگیرد
بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تهدید اخیر دونالد ترامپ مبنی بر حمله به منطقه «کوه کلنگ» و تأسیسات هستهای ایران، اظهار کرد: در منشورهای بینالمللی، بخشی تحت عنوان «حقوق جنگ» وجود دارد که میان مراکز نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شده است. اقداماتی که آمریکا در طول این جنگ انجام داده، از جمله حمله به زیرساختهای غیرنظامی، کاملاً برخلاف قواعد و مقررات بینالمللی است.
وی افزود: در هیچیک از اسناد و منشورهای بینالمللی، هدف قرار دادن تأسیسات و سایتهای هستهای کشورها پیشبینی نشده و این اقدام، مصداق آشکار نقض حقوق بینالملل است. با این حال، آمریکاییها زیرساختهایی مانند حوزه انرژی و پلهای ارتباطی را هدف قرار دادهاند.
سعیدی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون پاسخ قاطع و محکمی به این اقدامات داده است، تصریح کرد: اگر آمریکا بخواهد تهدیدات خود علیه مراکز هستهای از جمله منطقه «کوه کلنگ» را عملی کند، همانگونه که در بیانیه قرارگاه خاتمالانبیا نیز آمده است، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت منافع و پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: این پاسخ تنها محدود به منافع آمریکا نخواهد بود و همه کشورهایی که به هر نحوی با آمریکا در این اقدامات همکاری کرده باشند نیز ضربات محکم و کوبندهای دریافت خواهند کرد. مطمئن باشند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران، پاسخی کشنده، قاطع و پشیمانکننده خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به تهدید ترامپ، اقدامات بازدارنده و حفاظتی ویژهای برای منطقه «کوه کلنگ» و مراکز هستهای کشور در نظر گرفته شده است، گفت: آمریکاییها اگر بخواهند چنین اقدامی انجام دهند، پاسخ لازم را دریافت خواهند کرد و اقدامات امنیتی، حفاظتی و سایر تمهیدات لازم برای صیانت از مراکز هستهای کشور پیشبینی و اجرا شده است.
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، طی روزهای اخیر در ادامه تهدیدهای خود علیه ایران، از احتمال هدف قرار دادن منطقه موسوم به «کوه کلنگ» (Pickaxe Mountain) در نزدیکی تأسیسات هستهای نطنز سخن گفته است. وی ابتدا در گفتوگویی رسانهای این منطقه را «یکی از اهداف احتمالی» آمریکا توصیف کرد و سپس با تشدید ادبیات خود مدعی شد که ایالات متحده «بهزودی» این منطقه را هدف قرار خواهد داد.
ولیکن پروتکل های جهانی ترسیم شده در میانه جنگ که یقینا به نفع هیچ کس حتی تو نیست باید مذاکره هم با سیاست گرفتن امتیاز حداکثری و به نفع کشور و جهت ترسیم وجهه مثبت برای عدم تمایل به جنگ در .
اذهان بین الملل پیگیری گردد.
دعا برای افزایش سیاست در ذهن جنابعالی
باید با 1000 موشک
دیمونا را باخاک یکی می کردید.
یا تاسیسات هسته ای امارات را به توپ می بستید.
یا حمله می کردید
کویت را به عنوان غرامت می گرفتید
وقتی دشمن پاسخ در خور دریافت نمی کند، گستاخ تر می شود.
ایران مسلما برتری محسوسی در جنگ زمینی خواهد داشت
چرا برای بازدارندگی از این پتانسیل استفاده نکرده.
در همه حال باید مراقب باشیم
اسرائیل و آمریکا لکه ننگ بدعهدی و ددمنشی هستند
ایضا مراقب ترکیه آذربایجان و برخی کشورهای عربی و حتی جوجه جولانی
تنخا بعداز توقف حملات و پیستن اسراییل به ان پی تی
شایدایران هم دوباره بپیوندد