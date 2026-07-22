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CNN: ترامپ در باتلاق ایران گرفتار شد!

سی ان ان در تحلیلی درباره جلسه استماع وزیر جنگ آمریکا در سنای این کشور نوشت دولت ترامپ هنوز نتوانسته اهداف، معیار پیروزی و زمان پایان جنگ با ایران را به‌طور شفاف توضیح دهد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۱۹
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7658 بازدید
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طبق تحلیلی از سی ان ان جلسه استماع «پیت هگزث» وزیر جنگ آمریکا در کمیته تخصیص بودجه سنای این کشور بیش از آنکه پاسخی برای پرسش‌های نمایندگان درباره جنگ با ایران داشته باشد، ابهام‌های موجود درباره آینده این درگیری را آشکار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این رسانه آمریکایی نوشت سناتورها از وزیر جنگ خواستند توضیح دهد جنگ با ایران چه زمانی پایان می‌یابد، هزینه آن چه میزان خواهد بود و دولت ترامپ پیروزی در این جنگ را چگونه تعریف می‌کند، اما پاسخ‌های ارائه‌شده نتوانست به این پرسش‌های اساسی پاسخ دهد.

به نوشته سی ان ان، دولت ترامپ در حالی درخواست اختصاص ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جنگ و هزینه‌های پنتاگون را مطرح کرده که تاکنون حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار صرف این درگیری شده و دامنه جنگ نیز همچنان در حال گسترش است.

این رسانه همچنین به تناقض در مواضع دولت آمریکا اشاره کرده و نوشته است مقام‌های دولت پیش‌تر مدعی بودند حملات آمریکا توان هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کرده است، اما اکنون ادامه جنگ را با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توجیه می‌کنند؛ تناقضی که به اعتقاد نویسنده، پرسش‌های جدی درباره ضرورت و اهداف واقعی این جنگ ایجاد کرده است.

این تحلیل در ادامه می‌نویسد اهداف اعلامی واشنگتن نیز نسبت به آغاز جنگ تغییر کرده است. در حالی که دونالد ترامپ در ابتدا از تغییر حکومت ایران و تحول در خاورمیانه سخن می‌گفت، اکنون «پیت هگزث» تنها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و محدود کردن توان این کشور در تنگه هرمز را به عنوان اهداف اصلی مطرح می‌کند.

به اعتقاد این رسانه، چنین رویکردی نشان می‌دهد دولت آمریکا فاقد یک راهبرد مشخص برای پایان دادن به جنگ است و حتی در صورت تحقق اهداف اعلام‌شده نیز ممکن است ناچار به ادامه حضور و عملیات نظامی در منطقه برای مدت طولانی باشد.

سی ان ان همچنین با اشاره به افزایش مخالفت‌ها با ادامه جنگ در داخل آمریکا نوشت همزمان با افزایش هزینه‌های نظامی، بسیاری از شهروندان آمریکایی نسبت به پیامدهای اقتصادی این جنگ، از جمله افزایش هزینه‌های زندگی، انتقاد دارند و دموکرات‌ها نیز دولت ترامپ را متهم می‌کنند که به جای رسیدگی به مشکلات داخلی، منابع مالی کشور را صرف جنگی پرهزینه و بدون چشم‌انداز روشن کرده است.

این رسانه در پایان نتیجه می‌گیرد که برخلاف وعده‌های اولیه کاخ سفید، هنوز هیچ جدول زمانی مشخص، راهبرد خروج یا تعریف شفافی از پیروزی در جنگ با ایران ارائه نشده و همین مسئله می‌تواند آمریکا را درگیر یک جنگ طولانی و فرسایشی کند.
 

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برچسب ها
ترامپ سی ان ان ایران جنگ حمله به ایران ایران و آمریکا پیت هگزث
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
9
پاسخ
آمریکن ها ترامپ را بکشید و خودتون از این جنگ خلاص کنید
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
2
پاسخ
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