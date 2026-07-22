گودرزی در گفتوگو با تابناک:
مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین / تاکید بر اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح نرخ بنزین توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۰۸| |
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عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اظهار داشت: در جلسه هیأت رئیسه مجلس و همچنین در جلسه مجازی صحن، بر مخالفت با سیاستهای اصلاح قیمت در حوزه بنزین و لزوم اولویت دادن به اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.
وی افزود: دولت پذیرفته است که فعلاً هیچگونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود.
گودرزی گفت: مقرر شد این موضوع هفته آینده با حضور اعضای هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذیربط بهصورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
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والله بالله بنزین مفته و حیفه این ثروت ملی اینگونه ارزان فروشی میشه. الان خودروی سال ۱۳۸۰ در حال تردد است که سالی ۷ برابر ارزش خودش را یارانه بنزین مصرف می کنه.
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ناشناس| |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ناشناس| |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ناشناس| |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
دولت خرج ارزانی بنزین را از هزار جای دیگه از جیب مردم قبلا درآورده
یکیش همین ماشین
اصلاحات چی
این ارزونی بنزین با گرونی قیمت خودرو تهاتر میشه! به عبارت دیگه شما وقتی در ایران یک عدد خودرو میخری پوی ۵ سال بنزین را پیش پرداخت کردی !!!!!
دولت صبح که بیدار میشه دنبال یه راهکاره که چجوری مردم رو سرکیسه کنه
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معران| |
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اگر بنزین و گازوییل و گاز و برق را که منابع ملی انرژی هستند به قیمت واقعی و صادراتی میفروختند و سهم هر کس را نقد و مساوی و به نرخ روز میدادند و صادرات و واردات را آزاد و راحت میکردند،یک خانواده ۴نفره بیش از۴۰۰دلار ماهیانه دریافت میکرد،که حتی با نداشتن کار و خرید به قیمت جهانی که گاها ارزانتر هم هست،اوضاع اکثریت بهتر میشد.حیف از این منابع که هدر میرود و فقط درصد کمی از جامعه بسیار بیشتر از حقشان از آن بهره میبرند
زمینه سازی برای گرون کردن بنزین مردم بینوا
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مهران| |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مسعود پزشکیان واقعا توان اداره قوه بسیار مهم مجریه را نداشته و دولت چهاردهم بلایی آسمانی برای ملت ایران شده و تا بساط این دولت بی کفایت جمع نشود روزگار مردم و و ایران هر روز بدتر از دیروز خواهد شد.
اصلا نمایندگان کجا هستند که بخواهند با گرانی بنزین موافقت یا مخالفت بکنند!؟ فعلا که ساختمان مجلس را تعطیل کرده اند و باعث رنجش حمید رسایی دلاور شده اند چون امکان نوشیدن شربت شهادت را از وی سلب نموده اند
بازی با واژه ها
بی لیاقتی شد ضعف مدیریت
سقوط شد فرود سخت
کمبود شد ناترازی
مستضعف شد آسیب پذیر
و افزایش قیمت شد اصلاح قیمت
چه کردید با ما
بی لیاقتی شد ضعف مدیریت
سقوط شد فرود سخت
کمبود شد ناترازی
مستضعف شد آسیب پذیر
و افزایش قیمت شد اصلاح قیمت
چه کردید با ما
لطفا توجه کنید، " اولا " که بنزین جزو انفال است و شرایط را بخوانید " دوما " اینکه طبق گفته مسولین و درج آن بارها در تابناک از سال ۸۸ تا امروز قاچاق حدود ( ۳۰ الی ۴۰ میلیون لیتر سوخت در روز ) کار هر کسی نیست و اگر بخواهند به راحتی آنها رصد می شود و قابل پیگیری قضایی است، پس این حجم بزرگ مصرف ما مردم نیست و " سوما " چرا در این شرایط قیمت دلار را همش بالا می برید که سپس با توسل به قوانین مصوب مجلس و همچنین برنامه هفتم توسعه و ...، طبق قانون ( که اجرای آن در این شرایط نادرست است)، سپس گران سازی بنزین را شروع می کنید و " چهارما " بیش از چندین دلیل فنی دیگر و ...، """ لذا لطفا سر ما ملت گرفتار اقتصادی و ... لطفا منت بنزین و ... را نگذارید، """ ممنون .