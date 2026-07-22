مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین / تاکید بر اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اظهار داشت: در جلسه هیأت رئیسه مجلس و همچنین در جلسه مجازی صحن، بر مخالفت با سیاست‌های اصلاح قیمت در حوزه بنزین و لزوم اولویت دادن به اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.

وی افزود: دولت پذیرفته است که فعلاً هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود.

گودرزی گفت: مقرر شد این موضوع هفته آینده با حضور اعضای هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.