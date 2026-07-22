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گودرزی در گفت‌و‌گو با تابناک:

مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین / تاکید بر اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح نرخ بنزین توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۰۸
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10679 بازدید
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۱۴

مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین / تاکید بر اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اظهار داشت: در جلسه هیأت رئیسه مجلس و همچنین در جلسه مجازی صحن، بر مخالفت با سیاست‌های اصلاح قیمت در حوزه بنزین و لزوم اولویت دادن به اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.

وی افزود: دولت پذیرفته است که فعلاً هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود.

گودرزی گفت: مقرر شد این موضوع هفته آینده با حضور اعضای هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

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برچسب ها
مجلس  قیمت بنزین گودرزی خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
39
16
پاسخ
والله بالله بنزین مفته و حیفه این ثروت ملی اینگونه ارزان فروشی میشه. الان خودروی سال ۱۳۸۰ در حال تردد است که سالی ۷ برابر ارزش خودش را یارانه بنزین مصرف می کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
در کشوری که دولت هیچ اراده و توانی برای کنترل تورم و قیمت ها ندارد. افزایش قیمت بنزین انفجار اجتماعی است. ظاهرا شما مایل به این اتفاق هستید. قیمت بنزین مستقیما روی همه هزینه ها تاثیر چند برابری داره و دولت هم بی توجه به موضوع
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اگر اراده و توان نداره چرا پس در زمان انتخابات وعده می دهد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
حقوق و درآمد و دستمزد هم مفت هست
دولت خرج ارزانی بنزین را از هزار جای دیگه از جیب مردم قبلا درآورده
یکیش همین ماشین
اصلاحات چی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
32
پاسخ
این ارزونی بنزین با گرونی قیمت خودرو تهاتر میشه! به عبارت دیگه شما وقتی در ایران یک عدد خودرو میخری پوی ۵ سال بنزین را پیش پرداخت کردی !!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
3
29
پاسخ
دولت صبح که بیدار میشه دنبال یه راهکاره که چجوری مردم رو سرکیسه کنه
پاسخ ها
معران
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
حنگ دلیل اصلی تورم
ج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
4
23
پاسخ
اگر بنزین و گازوییل و گاز و برق را که منابع ملی انرژی هستند به قیمت واقعی و صادراتی میفروختند و سهم هر کس را نقد و مساوی و به نرخ روز میدادند و صادرات و واردات را آزاد و راحت میکردند،یک خانواده ۴نفره بیش از۴۰۰دلار ماهیانه دریافت میکرد،که حتی با نداشتن کار و خرید به قیمت جهانی که گاها ارزانتر هم هست،اوضاع اکثریت بهتر میشد.حیف از این منابع که هدر میرود و فقط درصد کمی از جامعه بسیار بیشتر از حقشان از آن بهره میبرند
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
23
پاسخ
زمینه سازی برای گرون کردن بنزین مردم بینوا
پاسخ ها
مهران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
آی گفتی💯
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
3
3
پاسخ
مسعود پزشکیان واقعا توان اداره قوه بسیار مهم مجریه را نداشته و دولت چهاردهم بلایی آسمانی برای ملت ایران شده و تا بساط این دولت بی کفایت جمع نشود روزگار مردم و و ایران هر روز بدتر از دیروز خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
3
پاسخ
اصلا نمایندگان کجا هستند که بخواهند با گرانی بنزین موافقت یا مخالفت بکنند!؟ فعلا که ساختمان مجلس را تعطیل کرده اند و باعث رنجش حمید رسایی دلاور شده اند چون امکان نوشیدن شربت شهادت را از وی سلب نموده اند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
4
پاسخ
بازی با واژه ها
بی لیاقتی شد ضعف مدیریت
سقوط شد فرود سخت
کمبود شد ناترازی
مستضعف شد آسیب پذیر
و افزایش قیمت شد اصلاح قیمت

چه کردید با ما
ناشناس
|
France
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
2
پاسخ
لطفا توجه کنید، " اولا " که بنزین جزو انفال است و شرایط را بخوانید " دوما " اینکه طبق گفته مسولین و درج آن بارها در تابناک از سال ۸۸ تا امروز قاچاق حدود ( ۳۰ الی ۴۰ میلیون لیتر سوخت در روز ) کار هر کسی نیست و اگر بخواهند به راحتی آنها رصد می شود و قابل پیگیری قضایی است، پس این حجم بزرگ مصرف ما مردم نیست و " سوما " چرا در این شرایط قیمت دلار را همش بالا می برید که سپس با توسل به قوانین مصوب مجلس و همچنین برنامه هفتم توسعه و ...، طبق قانون ( که اجرای آن در این شرایط نادرست است)، سپس گران سازی بنزین را شروع می کنید و " چهارما " بیش از چندین دلیل فنی دیگر و ...، """ لذا لطفا سر ما ملت گرفتار اقتصادی و ... لطفا منت بنزین و ... را نگذارید، """ ممنون .
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