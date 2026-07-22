تاوان سکوت دولت درباره قیمت بنزین!

ماجرای اخیر افزایش قیمت بنزین روی دیگری هم دارد وآن متوجه چهره‌های سیاسی خارج از دولت است که خواسته‌اند از طریق انتشارغافلگیرانه ومثلا افشاگرانه اطلاعات قطعی یا غیر قطعی حساسی که به هر نحو از این موضوع دراختیار دارند، به دولتی که خودشان نمی‌پسندند، ضربه سیاسی بزنند.

با اینکه اهمیت اطلاع‌رسانی یکپارچه، صادقانه و شفاف و بدون ابهام در مسائل مهم کشور آن هم در شرایطی چنین حساس و پیچیده بر کسی پوشیده نیست اما دولت دست‌کم در ماجرای اخیر قیمت بنزین به این قاعده پایبند نبوده است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ مروری بر اخبار چند روز اخیر نشان می‌دهد صداهای مختلف و متناقضی از درون دولت درباره تصمیمات احتمالی در مورد قیمت بنزین و احتمال افزایش آن یا کاستن از سهمیه‌ها به گوش می‌رسد که افکار عمومی را نگران و به شایعات مختلف دامن زده است.

به عبارت دقیق‌تر، بخشی از بدنه دولت درحالی از قطعی‌بودن افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ سوم آن از ۵ به ۱۰ هزار تومان به‌علاوه کم‌شدن ۲۰ لیتر از سهمیه دوم (۳۰۰۰ تومانی) و کاهش آن به ۵۰ لیتر و اعمال آن از اوایل مرداد خبر داده که بخش دیگر این موضوع را درحد پیشنهادهایی غیرقطعی و در حال بررسی اعلام کرده که زمان اجرای آن مشخص نیست.

روشن است این تناقض‌گویی آن هم درشرایط جنگی کشور نه تنها زمینه ایجاد مخاطرات امنیتی و احتمال سوء‌استفاده دشمن را فراهم می‌کند بلکه باعث تولید نارضایتی شده و در ادامه، باعث رشد انتظارات تورمی و بهانه‌سازی برای افزایش مضاعف قیمت‌ها می‌شود.

باید از دولت و مجموعه اطلاع‌رسانی آن خواست دست‌کم در شرایط موجود و برای مسایل حساسی چون بنزین که به‌طور مویرگی تمام آحاد مردم و شئونات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با ارکان و دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری دراین‌باره هماهنگی و نظمی آهنین ایجاد کرده و هرگونه اظهارنظر پراکنده، ناقص، جویده و مبهم و دوپهلو دراین‌باره را ممنوع سازند و اظهارنظر دراین‌خصوص را صرفا به یک مقام یا مرجع واحد بسپارند.

بدیهی است مرجع مشخص شده هم باید به طور مداوم اطلاعات جدید و شفاف و روشن را به اطلاع مردم برساند تا از بروز شایعه و نگرانی و تشتت جلوگیری شود؛ موضوعی که دست کم در ماجرای اخیر قیمت بنزین توسط بخش سخنگویی و اطلاع‌رسانی دولت رعایت نشد و واکنش‌ها دیرهنگام، مختصر و ناکافی بود و افکارعمومی را قانع نکرده است.

اگر این هماهنگی ایجاد نشود و حفره اطلاع‌رسانی درباره قیمت بنزین همچنان باز بماند؛ همان‌گونه که تجربه‌های تلخ قبلی نشان داده است،باید هشدار داد ممکن است کشور با تبعات پیش‌بینی نشده‌ای مواجه و دشمن هم بر بستر تنش‌ها وناآرامی‌های احتمالی ناشی از آن، موج سواری کند وص سررشته امور از دست دربرود.

البته ماجرای اخیر افزایش قیمت بنزین روی دیگری هم دارد وآن متوجه چهره های سیاسی خارج از دولت است که خواسته اند از طریق انتشارغافلگیرانه ومثلا افشاگرانه اطلاعات قطعی یا غیر قطعی حساسی که به هر نحو از این موضوع دراختیار دارند ، به دولتی که خودشان نمی‌پسندند، ضربه سیاسی بزنند.

باید به این افراد که اعلام‌کننده اولین خبر درباره افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان هم بوده‌اند، گفت که کارشان مصداق سخن سعدی بزرگ؛ یکی بر سرشاخ، بن می‌برید، است. چرا که دود این تسویه حساب‌های سیاسی در نهایت به چشم کشور و منافع ملی خواهد رفت. این‌کار، پاس گل به دشمن بوده و خدای ناکرده خشک‌وتر را باهم خواهد سوزاند.

در شرایط کنونی، پرهیز از این‌گونه منازعات بی‌حاصل و تنش‌آفرین و مسئولیت‌پذیری ملی مهمترین چیزی است که در ماجرای اخیر قیمت بنزین و در مواقع حساس مشابه باید مورد توجه جدی نیروهای سیاسی گوناگون قرار داشته باشد.