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حمله موشکی آمریکا به اطراف هندیجان

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از اصابت موشک به نقطه‌ای در اطراف شهر هندیجان در پی تهاجم آمریکا خبر داد و گفت: این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۸۸
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عکس تزیینی است

ولی‌الله حیاتی، امروز چهارشنبه اعلام کرد: نقطه‌ای در اطراف شهر هندیجان در پی تهاجم موشکی دشمن تروریستی آمریکا مورد اصابت موشک قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد و در صورت دریافت اطلاعات جدید، اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ بامداد امروز نقاطی از شهرهای امیدیه و بهبهان هدف تهاجم هوایی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

 

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