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ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره جنگ ایران

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با نادیده گرفتن جنایات کشورش علیه ایران ادعا کرد که اکنون تمرکز بر حل‌وفصل این جنگ چند ماهه است!
کد خبر: ۱۳۸۵۹۶۷
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ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره جنگ ایران

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه‌شنبه در سخنانی ادعا کرد: فرمانده کل قوا و وزارت جنگ به سختی تلاش می‌کنند تا این موضوع را به نتیجه برسانند. بحث‌های زیادی در مورد چگونگی انجام این کار وجود دارد. البته همه ما از نزدیک این تحولات را زیر نظر داریم.

بنا بر این گزارش، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت: فکر نمی‌کنم مجوز استفاده از نیروی نظامی در حال حاضر در دستورکار باشد. فکر می‌کنم باید جنگ را به نتیجه برسانیم. همچنین من معتقد نیستم که کنگره باید برای تصویب جنگ علیه ایران رای بدهد.

جانسون مرگ اخیر سربازان آمریکایی در جریان جنگ علیه ایران را «تراژدی بزرگ» خواند و گفت: دولت ایالات متحده بی‌وقفه تلاش می‌کند تا این جنگ را به گونه‌ای حل کند که آنها دیگر متحمل تلفات نیرو نشوند.

در حالی‌که هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد نمی‌گذشت، آمریکا با تحت فشار قرار دادن عمان و با حمایت برخی کشورهای منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند ۵ آن در رابطه با مدیریت ایران بر تنگه هرمز کردند که این مسئله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشورها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتی‌ها باز کردند که این روند به تشدید دوباره تنش و بر هم خوردن تفاهم اسلام‌آباد منجر شد.

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