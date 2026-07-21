ادعای عملیات قریبالوقوع الجولانی علیه حزبالله لبنان
یک رسانه صهیونیستی گزارش داد، با وجود اینکه مقامات دمشق به صورت علنی میگویند که قصد حمله به لبنان را ندارند، اما آنها برای انجام عملیات علیه حزبالله آماده میشوند.
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به گزارش تابناک، شبکه صهیونیستی «کان» گزارش داد که یک مسئول امنیتی سوری که نزدیک به حکومت دمشق است، گفته است که با وجود اینکه مقامات دولت انتقالی دمشق به صورت علنی از مخالفت خود با ورود به مساله لبنان سخن میگویند، اما در عمل دمشق در حال آماده شدن برای انجام عملیات علیه حزبالله است.
کان به نقل از این مسئول سوری اعلام کرد که شکاف بزرگی میان سخنان علنی مقامات دولت موقت سوریه و بین آنچه که در پشت صحنه در جریان است، وجود دارد.
کان گزارش داد که طی دیدار ژوزف عون، رئیس جمهور لبنان که با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز در واشنگتن برگزار شد، ترامپ رویکرد بسیار مثبتی در قبال درخواستهای لبنان نشان داد، اما او هیچ تعهدی را نسبت به هیچ چیزی ارائه نداد.
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