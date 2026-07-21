به گزارش تابناک، سی بی اس با اعتراف به ناتوانی ارتش تروریست آمریکا در برابر موشک‌های ایران اذعان کرد: هنگامی که یک موشک ایرانی به هدف مورد نظر خود اصابت می‌کند، به این دلیل است که سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا یا در رهگیری آن ناکام مانده‌اند، یا اصلاً نتوانسته‌اند آن را از ابتدا شناسایی کنند.

این رسانه افزود: وقتی این اتفاق بیش از یک بار رخ می‌دهد، این دیگر تنها یک «نفوذ» نیست بلکه یک مشکل برای آمریکاست.

یک تحلیلگر نظامی به این شبکه خبری گفت که بخشی از دلیل افزایش تلفات آمریکا این است که تهران سطح پاسخ خود را بالا برده است.

سرلشکر قاصد محمود، تحلیلگر نظامی اردنی در ادامه گفتگو با این شبکه خاطر نشان کرد: ایرانی‌ها فناوری موشکی پیشرفته‌ای دارند. آنها در حال توسعه تکنیک‌ها و قابلیت‌هایی برای افزایش برد خود هستند و با ترکیب با پهپادها، سامانه‌های دفاعی راداری را اشباع می‌کنند.

این گزارش حاکی اس تکه ایرانی‌ها از موشک‌های ساده برای منحرف کردن رادار استفاده می‌کنند. سپس موشک‌های باکیفیت‌تری شلیک می‌کنند که در ۳۰ یا ۴۰ کیلومتر پایانی، هدف نهایی خود را تغییر می‌دهند. این تغییر مسیر، رهگیری موشک‌ها را دشوارتر می‌کند.