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جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران

کابینه امنیتی اسرائیل دیروز نزدیک به ۶ ساعت را صرف بحث در مورد سناریوهای احتمالی تشدید تنش کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۵۶
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جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، کابینه امنیتی اسرائیل دیروز نزدیک به ۶ ساعت را صرف بحث در مورد سناریوهای احتمالی تشدید تنش کرد.

در طول جلسه، نتانیاهو برای صحبت تلفنی با مارکو روبیو بیرون رفت.

بر اساس ارزیابی‌های اسرائیل، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما به سمت تحمیل هزینه سنگین به ایران متمایل است و پتانسیل تشدید تنش افزایش یافته است.

در همین حال، عمان پیشنهاد جدیدی ارائه کرده که شامل پاکسازی مین‌های دریایی و بازگشایی خطوط کشتیرانی برای مدت مذاکرات است.

مقامات غربی می‌گویند ترامپ علاقه‌ای به پیشنهادهای جزئی ندارد و آنها را به عنوان یک راه حل موقت می‌بیند. 

یک مقام اسرائیلی گفت: علاقه ما به پیوستن به جنگ علیه ایران کاملاً به اهداف آن بستگی دارد. ما نمی‌خواهیم وارد درگیری دیگری شویم که پس از چند روز به ما گفته شود که باید متوقف شویم.

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