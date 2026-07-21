به گزارش تابناک، سیاوش اردلان، خبرنگار بی‌بی‌سی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ابتدا همه فکر می‌کردند حملات اخیر امریکا مقدمه حمله زمینی است ولی نتیجه ضربات ایران نشان می‌دهد امریکا باز هم بدون برنامه وارد عمل شده؛ یک مقام نظامی آمریکا می‌گوید ما قابلیت دفاعیمان در برابر موشک‌ های ایران مستهلک شده اما کاخ سفید به حرف ما گوش نداد.