صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای ترامپ: مذاکرات پشت‌پرده با ایران در جریان است

دونالد ترامپ اعلام کرد: اگر اتفاقی در باب‌المندب رخ دهد، با آن برخورد خواهیم کرد؛ همان‌طور که پیش از این نیز با حوثی‌ها برخورد کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۳۹
| |
2008 بازدید
|
۴
ادعای ترامپ: مذاکرات پشت‌پرده با ایران در جریان است

به گزارش تابناک، ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز ادعاهای جدیدی را مطرح کرد.

خبرنگار: هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران آماده توقف جنگ باشد. بنابراین، برنامه چیست؟

ترامپ: شما از کجا می‌دانید؟ از کجا می‌دانید که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد؟ چرا؟

چرا شما چیزی را می‌دانید که من نمی‌دانم؟

شما نمی‌دانید چه گفت‌وگوهایی پشت صحنه در جریان است. آنها (ایرانی‌ها) به‌شدت خواهان دیدار هستند تا تلاش کنند به این موضوع پایان دهند.

محاصره در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و هیچ‌کس اجازه عبور از آن را ندارد.

«ما قطعاً به سایت جدیدی که درباره آن صحبت می‌کنند (کوه کلنگ) حمله خواهیم کرد. آنها به خاطر سلاح‌های هسته‌ای وارد این ماجرا شده‌اند و تلاش می‌کنند یک سایت هسته‌ای را دوباره احیا کنند.

ما آن سایت را هدف قرار خواهیم داد. هر سایتی که آنها حتی در آن به سلاح‌های هسته‌ای فکر کنند، آن را با قدرتی بسیار زیاد هدف قرار خواهیم داد.»

خبرنگار: «آیا باور دارید که ایران سانتریفیوژهای هسته‌ای خود را به کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) منتقل کرده است؟»

ادعای ترامپ: «ما مواد (هسته‌ای) را دنبال می‌کنیم. آنجا جایی است که اقدام اصلی در جریان است، و به احتمال بسیار زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. کار زیادی از دست آنها برنمی‌آید.

معمولاً چنین چیزی را نمی‌گویم.

اگر فکر می‌کردم آنها می‌توانند کاری درباره آن انجام دهند، هرگز این را نمی‌گفتم.

اما ما به‌زودی آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد و حمله بسیار سنگینی انجام خواهیم داد.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران حمله نقض آتش بس تنگه هرمز درگیری برنامه هسته ای مذاکرات ایران و آمریکا
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره جنگ ایران
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
ضرب‌الاجل ترامپ برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی
ظریف خطاب به ترامپ: تاریخ بخوان!
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
آمریکا تفاهم‌نامه را تنها نقض نکرد، بلکه متلاشی کرد
آغاز حملات نظامی آمریکا به چندین نقطه اطراف تنگه هرمز
ادعای ترامپ: ایران از ما خواست مذاکرات را ادامه دهیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
ای ناقلا. چی چی میگید؟
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
سگ زرد را باید زد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
کوه کلنگ رو بزنی میبریم زیر کوه بیل اونم نشد زیر کوه چکش. هیچ غلطی نمیتونی کنی.
بچه شیعه ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
سگ زرد باید ترور وسقط شود زر زیادی نزن ترامپ مثل اجدادش دزد دریایی است بااین همه بدهکاری امریکا بدبخت ازسگ کمتر
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
پاکستان به ایران و آمریکا برای پذیرش آتش بس فشار آورد/ پاکستان در جنگ ایران پیروز شد
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نگاه «اردوغان» و «الشرع» به حزب الله لبنان مثبت شده است/ دکترین جدید امنیتی ترکیه به نفع حزب‌الله عمل می‌کند
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
آثار وحشتناک تخریب کابل‌های زیردریایی اعراب در خلیج فارس/ «تنگه هرمز» فقط گلوگاه انرژی نیست
شجاعت رهبر شهید و وحشت ترامپ از انتقام
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۳ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oXr
tabnak.ir/005oXr