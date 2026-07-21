ادعای ترامپ: مذاکرات پشتپرده با ایران در جریان است
به گزارش تابناک، ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز ادعاهای جدیدی را مطرح کرد.
خبرنگار: هیچ نشانهای وجود ندارد که ایران آماده توقف جنگ باشد. بنابراین، برنامه چیست؟
ترامپ: شما از کجا میدانید؟ از کجا میدانید که هیچ نشانهای وجود ندارد؟ چرا؟
چرا شما چیزی را میدانید که من نمیدانم؟
شما نمیدانید چه گفتوگوهایی پشت صحنه در جریان است. آنها (ایرانیها) بهشدت خواهان دیدار هستند تا تلاش کنند به این موضوع پایان دهند.
محاصره در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و هیچکس اجازه عبور از آن را ندارد.
«ما قطعاً به سایت جدیدی که درباره آن صحبت میکنند (کوه کلنگ) حمله خواهیم کرد. آنها به خاطر سلاحهای هستهای وارد این ماجرا شدهاند و تلاش میکنند یک سایت هستهای را دوباره احیا کنند.
ما آن سایت را هدف قرار خواهیم داد. هر سایتی که آنها حتی در آن به سلاحهای هستهای فکر کنند، آن را با قدرتی بسیار زیاد هدف قرار خواهیم داد.»
خبرنگار: «آیا باور دارید که ایران سانتریفیوژهای هستهای خود را به کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) منتقل کرده است؟»
ادعای ترامپ: «ما مواد (هستهای) را دنبال میکنیم. آنجا جایی است که اقدام اصلی در جریان است، و به احتمال بسیار زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. کار زیادی از دست آنها برنمیآید.
معمولاً چنین چیزی را نمیگویم.
اگر فکر میکردم آنها میتوانند کاری درباره آن انجام دهند، هرگز این را نمیگفتم.
اما ما بهزودی آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد و حمله بسیار سنگینی انجام خواهیم داد.»