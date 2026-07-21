مهلت اعتبار کالابرگ خرداد ماه تمدید شد

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تمدید مهلت اعتبار استفاده از کالابرگ خرداد تا ۱۴ مرداد ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، یعقوب اندایش در یک گفتگوی تلویزیونی درباره استفاده از کالا برگ خرداد ماه اظهار کرد: مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ خرداد ماه طبق آنچه پیشتر اعلام شده بود تا فردا یعنی ۳۱ تیر ماه بود و تا اکنون اکثریت مردم آن را استفاده کردند.تنها یک میلیون نفر باقی ماندند که هنوز استفاده نکرده‌اند که با توجه به شرایط جنگی آن را تا ۱۴ مرداد ماه تمدید خواهیم کرد.