عملیات هلیبرن نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران
برخی منابع و گزارشهای میدانی از انجام یک عملیات هلیبرن توسط نیروهای آمریکایی در منطقه صحرای البادیه در غرب عراق خبر دادهاند؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع رسمی تأیید یا رد نشده است.
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به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، برخی گزارشهای میدانی از وقوع یک عملیات هلیبرن توسط نیروهای آمریکایی در منطقه صحرای البادیه در غرب عراق حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، بالگردهای ارتش آمریکا اقدام به پیادهسازی نیرو در بخشهایی از این منطقه بیابانی کردهاند، اما هنوز جزئیات دقیقی درباره هدف، ابعاد یا نتایج احتمالی این عملیات منتشر نشده است.
صحرای البادیه از مناطق راهبردی غرب عراق به شمار میرود و در سالهای گذشته بارها شاهد عملیاتهای نظامی و امنیتی علیه گروههای مسلح و هستههای پراکنده تروریستی بوده است.
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