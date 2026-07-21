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کویت، سفیر ایران را احضار کرد

دولت کویت که نقش برجسته‌ای در حملات تروریست‌های آمریکایی به خاک کشورمان دارد، سفیر جمهوری اسلامی ایران را به بهانه حمله به یک نفتکش خود احضار کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۳۰
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3376 بازدید
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به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه کویت امروز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی به وی تسلیم کرد.

کویت مدعی است که احضار سفیر ایران در پی حمله به یک نفتکش کویتی بوده که در هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته است.

کویت در حالی این ادعا را مطرح کرده که یکی از مهمترین مراکز لجستیک حمایت از نظامیان تروریست آمریکا به شمار می‌رود.

این کشور خاک خود را در اختیار این تروریستها قرار داده تا به خاک ایران به ویژه زیرساختهای غیرنظامی حمله کند.

باوجود تکذیبیه‌های دروغین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله کویت مبنی بر مشارکت نکردن در تجاوزات و جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، تصاویری از این مشارکت منتشر شده است.

منابع محلی بامداد پنجشنبه با انتشار تصاویری،‌ گزارش دادند که کویت با پرتاب موشک از خاک خود به سمت خاک ایران، در جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارد.

رسانه عراقی «نایا» به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد: «شش موشک از خاک کویت و از طریق حریم هوایی عراق به سمت ایران شلیک شد».

این منبع امنیتی عراقی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «این موشک‌ها از محدوده مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی [عراق] در ام‌قصر به سمت ایران عبور کردند».

«حمد سلیمان المشعان» معاون وزیر امور خارجه کویت هم مدعی شد که هدف قرار دادن این نفتکش، یک تجاوز خطرناک و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی و منافع دولت کویت محسوب می‌شود.

وی بدون هیچ اشاره‌ای به تجاوز این کشتی از خط قرمزهای ایران در تنگه هرمز، ادعا کرد که این حمله، تهدیدی برای امنیت و آزادی کشتیرانی بین‌المللی است.

وزارت امور خارجه کویت از ایران خواست که هر چه سریعتر حمله به خاک این کشور را متوقف کند و تهران را مسئول حمله به نفتکشهای این کشور می‌داند.

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کویت ایران احضار سفیر پایگاه های آمریکایی حمله نقض آتش بس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
3
5
پاسخ
کویت نیروهای آمریکایی رو اخراج کنه و حرف اضافی هم نزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کویت حدشو بدونه
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