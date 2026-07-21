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عون و ترامپ دیدار کردند

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ژوزف عون رئیس‌جمهور لبنان روز سه‌شنبه در کاخ سفید دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۲۹
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عون و ترامپ دیدار کردند

به گزارش تابناک به نقل از روسیا الیوم، ترامپ در ابتدای این دیدار، روابط آمریکا و لبنان را خوب توصیف و ژوزف عون رئیس جمهور لبنان را تحسین کرد.

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه دو طرف نشست‌های خوبی برگزار کردند، ادعا کرد که واشنگتن در راستای حل بسیاری از مشکلات مرتبط با لبنان تلاش می‌کند.

بنا بر این گزارش، ترامپ در این دیدار همچنین گفته است: طی مدت زیادی با لبنان به صورت بد تعامل شده است.

از طرفی دیگر الجزیره گزارش داد که ژوزف عون نیز اظهار کرده است: هدف نهایی ما، پایان خصومت میان لبنان و رژیم صهیونیستی تا ابد است.

عون افزوده است: رئیس پارلمان لبنان از اهالی جنوب لبنان است و از پایان اقدامات خصمانه حمایت می‌کند و تلاش‌های بسیاری دارد.

رئیس جمهور لبنان در ادامه گفته است که زمان آن رسیده لبنان و سراسر منطقه از ثبات و امنیت برخوردار باشند.

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