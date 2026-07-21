ابراز نگرانی شهباز شریف درباره تشدید تنش در خلیج فارس

نخست وزیر پاکستان گفت: اسلام آباد به ایفای نقش خود به عنوان یک میانجی و تسهیل گر صادق و صمیمی ادامه خواهد داد و بر تعهد قوی این کشور به صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در اسلام‌آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.

در این دیدار سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز حضور داشتند.

در بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان آمده است: شهباز شریف ضمن یادآوری سفر اخیر خود به تهران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی، مراتب احترام و آرزوهای نیک خود را برای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای و رئیس جمهور مسعود پزشکیان ابراز داشت.

نخست وزیر پاکستان نگرانی عمیق خود را در مورد تشدید اخیر تنش ها در خلیج فارس ابراز کرد و از همه طرف ها خواست تا خویشتنداری کنند و از اقداماتی که می تواند منطقه را بیشتر بی ثبات کند، خودداری کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه پاکستان به ایفای نقش خود به عنوان یک میانجی و تسهیل گر صادق و صمیمی ادامه خواهد داد و بر تعهد قوی این کشور به صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.

اسکندر مومنی وزیر کشور ایران از نخست وزیر پاکستان به خاطر استقبال گرم از هیات همراهش در اسلام‌آباد تشکر کرد.

وی سلام و آرزوی موفقیت مسوولان عالی ایران را به شهباز شریف ابلاغ کرد.

مومنی اظهار داشت در صدر هیاتی از مقامات ارشد دولتی برای تقویت روابط دوجانبه به اسلام‌آباد سفر کرده است.

وزیر کشور ایران از نخست وزیر، وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان به خاطر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر میانجیگری‌شان که منجر به امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد شد، قدردانی کرد.